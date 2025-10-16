Ειδήσεις | Διεθνή

Ουκρανία: Η Ρωσία επιτέθηκε με 300 drones και 37 πυραύλους σε ενεργειακές υποδομές

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε πάνω από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 37 πυραύλους σε νυχτερινή επίθεση σε ουκρανικές υποδομές.

«Φέτος το φθινόπωρο, οι Ρώσοι χτυπάνε καθημερινά τις ενεργειακές υποδομές μας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

Νωρίτερα, η ουκρανική ιδιωτική εταιρία ενέργειας DTEK δήλωσε ότι ρωσική νυχτερινή επίθεση σε ενεργειακές υποδομές είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία σε εγκαταστάσεις παραγωγής αερίου στην περιφέρεια Πολτάβα.

«Στη διάρκεια της νύχτας, ο εχθρός για άλλη μια φορά επιτέθηκε στις ενεργειακές υποδομές της DTEK Naftogaz με drones και πυραύλους», ανέφερε η εταιρία σε ανακοίνωση μέσω της εφαρμογής Telegram.

