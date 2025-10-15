Ειδήσεις | Διεθνή

Η Μόσχα θα μπορούσε να εισάγει βενζίνη, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Μόσχα θα μπορούσε να εισάγει βενζίνη, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός
Η Ρωσία έχει την επιλογή να εισάγει βενζίνη, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, Αλεξάντερ Νόβακ.

Η Ρωσία έχει την επιλογή να εισάγει βενζίνη, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, Αλεξάντερ Νόβακ.

«Η δυνατότητα αυτή υπάρχει. Η νομοθεσία μας επιτρέπει τις εισαγωγές και η ρωσική κυβέρνηση έχει μειώσει τον προηγούμενο δασμό εισαγωγής του 5%, ο οποίος ήταν στην ουσία απαγορευτικός», δήλωσε ο Νόβακ.

«Τώρα η κυβέρνηση μείωσε τον δασμό αυτό στο μηδέν, έτσι ώστε οι οικονομικοί φορείς να μπορούν να προμηθεύουν βενζίνη και προϊόντα καυσίμων».

Ορισμένες περιοχές της Ρωσίας αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε καύσιμα έπειτα από σειρά ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διυλιστήρια πετρελαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Συντάξεις Νοεμβρίου: Σε δύο δόσεις η καταβολή - Πότε πληρώνονται

Πετρέλαιο θέρμανσης: Στο 1,11 η τιμή στην Αττική, η τιμή πανελλαδικά και οι εκπτώσεις

Η Aston Martin σας πληρώνει για να παίρνετε τα αυτοκίνητά της

tags:
Ρωσία
Καύσιμα
Βενζίνη
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider