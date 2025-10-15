Συζητήσεις Ρωσίας-Συρίας την ενεργειακή συνεργασία για στον πετρελαϊκό τομέα

Ρώσοι και Σύροι αξιωματούχοι συζήτησαν κατά τη διάρκεια συνάντησης στη Μόσχα τη μελλοντική ενεργειακή συνεργασία όπως και έργα στον πετρελαϊκό τομέα στην Συρία, δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ.

Ο Νόβακ είπε ότι η έλλειψη πετρελαίου είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τη Συρία, που θέλει να ανοικοδομήσει την οικονομία της και τις υποδομές της μετά από χρόνια πολέμου.

«Οι ρωσικές εταιρείες έχουν εργαστεί σε περιοχές με κοιτάσματα πετρελαίου στη Συρία για ένα μεγάλο διάστημα. Υπάρχουν περιοχές που πρέπει να αναπτυχθούν, άλλες που έχουν κλείσει προσωρινά και νέες περιοχές» δήλωσε ο Νόβακ στους δημοσιογράφους.

Ο Σύρος πρόεδρος Αχμέντ αλ-Σαρά επισκέπτεται τη Μόσχα και είχε νωρίτερα συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ