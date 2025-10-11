Γερμανία: Πολλοί τραυματίες από πυρά σε αγορά στην πόλη Γκίσεν

Η εφημερίδα Bild, επικαλούμενη την αστυνομία, ανέφερε ότι ο ύποπτος διέφυγε, αλλά δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για το κοινό.

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν αφού ένας άγνωστος άνοιξε πυρ σε αγορά στην πόλη Γκίσεν στο κρατίδιο της Έσσης στην Γερμανίας, ανέφερε το Σάββατο το πρακτορείο ειδήσεων DPA, επικαλούμενο την αστυνομία.

Η εφημερίδα Bild, επίσης επικαλούμενη την αστυνομία, ανέφερε ότι ο ύποπτος διέφυγε, αλλά δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για το κοινό. Δεν έχει διευκρινιστεί άμεσα πόσα άτομα τραυματίστηκαν, ούτε οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Πάντως, νεώτερες πληροφορίες θέλουν τρία άτομα να έχουν τραυματιστεί στο περιστατικό που σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ σε ένα πρακτορείο αθλητικού στοιχήματος κοντά στην κεντρική αγορά της πόλης.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στη BILD: «Δεν υπάρχουν νεκροί. Δεν μπορώ να πω κάτι προς το παρόν για τη σοβαρότητα των τραυμάτων.»

Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε φέρεται να είναι ένα πυροβόλο χειρός, δηλαδή πιστόλι ή περίστροφο.

Ο φερόμενος ως δράστης παραμένει φυγάς. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε: «Βρισκόμαστε στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις.»