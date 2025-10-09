Το Ισραήλ δεν θα παραδώσει τις σορούς των Γιαχία και Μοχάμεντ Σινουάρ

Η στάση του Ισραήλ αντανακλά την ιδιαίτερη βαρύτητα που έχει δοθεί στην εμπλοκή τους στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και στον ρόλο τους στη Χαμάς.

Δεν θα παραδοθούν οι σοροί των Γιαχία και Μοχάμεντ Σινουάρ στο πλαίσιο της εν εξελίξει συμφωνίας για κατάπαυση πυρός στη Γάζα, σύμφωνα με δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων στο CNN.

Ο Γιαχιά Σινουάρ έγινε ο πλέον καταζητούμενος από το Ισραήλ, αφότου οργάνωσε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2024.

