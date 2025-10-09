Συνεχίζεται η ανάπτυξη για τη ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.

Η ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2024, καθώς και τις στρατηγικές πρωτοβουλίες και επενδύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανάδειξή της ως κορυφαίου παρόχου ποιοτικού φυσικού μεταλλικού νερού στην ελληνική και διεθνή αγορά.

1. Οικονομικά Αποτελέσματα 2024

2024 2023 Μετ/λή

Κύκλος Εργασιών 17.150.531,01 € 13.899.595,94 € 23%

Κέρδη προ φόρων 1.171.528,37 € 369.866,73 € 217%

EBITDA 1.802.475,39 € 961.974,20 € 87%

Τα παραπάνω αποτελέσματα αποτελούν καρπό της άριστης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και της συνεπούς εφαρμογής των στρατηγικών και τακτικών που είχαν σχεδιαστεί στην αρχή της χρονιάς.

2. Στρατηγικές Επενδύσεις & Αναβάθμιση Εργοστασίου

Η εταιρεία εισέρχεται εντός του 2025 στην τελική φάση της επένδυσης που αφορά την αναβάθμιση των υφιστάμενων γραμμών εμφιάλωσης και διαχείρισης του φυσικού πόρου, με την προσθήκη νέου, σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού υψηλής αυτοματοποίησης.

Η ολοκλήρωση της επένδυσης θα αυξήσει σημαντικά την παραγωγική δυνατότητα, ενώ παράλληλα θα μειώσει τα λειτουργικά κόστη και θα βελτιώσει την ενεργειακή αποδοτικότητα της παραγωγής.

Μέρος της επένδυσης αφορά υποδομές βιωσιμότητας, όπως συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, ανακύκλωσης υλικών και διαχείρισης αποβλήτων, ενισχύοντας περαιτέρω τον οικολογικό και περιβαλλοντικό προσανατολισμό της εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, αναμένεται ότι η ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην αυξανόμενη ζήτηση, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

3. Επιστημονική Τεκμηρίωση & Συνεργασίες

Παράλληλα, η ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη της ποσιθεραπείας, δηλαδή της θεραπευτικής χρήσης του φυσικού μεταλλικού νερού. Σε συνεργασία με ιατρικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, η εταιρεία υποστηρίζει επιστημονικές μελέτες που τεκμηριώνουν τα οφέλη της ποσιθεραπείας για την υγεία.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το 10ο Συνέδριο της Νευροεπιστημονικής Εταιρείας (MNS), που πραγματοποιήθηκε στον Πλατανιά Χανίων (7–11 Ιουνίου 2025), διακεκριμένοι επιστήμονες παρουσίασαν νέα δεδομένα σχετικά με τη συμβολή του λιθίου και του πυριτίου — στοιχείων που απαντώνται σε φυσικά υψηλές συγκεντρώσεις στο ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό ΣΟΥΡΩΤΗ — στην πρόληψη νευρολογικών διαταραχών.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, τονίστηκε η σύνδεση του φυσικού μεταλλικού νερού ΣΟΥΡΩΤΗ με την ευεξία και τη βελτιωμένη εγκεφαλική λειτουργία, ενώ έγινε αναφορά ότι η αυξημένη περιεκτικότητά του σε λίθιο και πυρίτιο μπορεί να σχετίζεται με την πρόληψη ή/και την αντιμετώπιση διαταραχών όπως η κατάθλιψη, η νόσος Αλτσχάιμερ και το χρόνιο άγχος.

Με την ολοκλήρωση των ερευνητικών συνεργασιών, η ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. αναμένει να διαθέτει ακόμη ισχυρότερη επιστημονική τεκμηρίωση, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του νερού ΣΟΥΡΩΤΗ ως φυσικού συμμάχου της υγείας και της ευεξίας, και ενισχύοντας τη θέση του ως επιστημονικά τεκμηριωμένου προϊόντος με μοναδικά χαρακτηριστικά.

4. Νέα Επικοινωνιακή Στρατηγική

Το 2025 εγκαινιάστηκε μια νέα εποχή στην επικοινωνία της εταιρείας, με στόχο τη διάδοση του μηνύματος για την ποιότητα και τα μοναδικά οφέλη του νερού ΣΟΥΡΩΤΗ.

Η εταιρεία ενισχύει την επικοινωνία με τους συνεργάτες της, οι οποίοι αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας της, μέσα από στοχευμένες ενέργειες ενημέρωσης και συνεργασίας.

5. Προοπτικές & Προκλήσεις

Η εμπορική στρατηγική της ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. στοχεύει στη συνεχή ανάπτυξη στην Ελλάδα και διεθνώς, προβάλλοντας την αξία του νερού ως υγιεινού και επιστημονικά τεκμηριωμένου προϊόντος.

Η εταιρεία επιδιώκει να διευρύνει την παρουσία της σε νέες αγορές, ενώ παράλληλα ενισχύει την αναγνωρισιμότητα και εκτίμηση των οφελών του φυσικού μεταλλικού νερού ΣΟΥΡΩΤΗ, μέσω της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της ενημέρωσης των καταναλωτών.

Στόχος της ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. είναι η συνέχιση της δυναμικής της ανάπτυξης, με έμφαση στην ποιότητα, την καινοτομία και τη διαφοροποίηση, αξιοποιώντας τις επενδύσεις στο εργοστάσιο, τα επιστημονικά δεδομένα και τη νέα επικοινωνιακή στρατηγική.

6. Δηλώσεις Διοίκησης — Φρίντα Μελετίδη, Γενική Διευθύντρια & Διευθύνουσα Σύμβουλος

«Στη ΣΟΥΡΩΤΗ είμαστε μια ομάδα εργαζομένων και συνεργατών που, με αίσθημα ευθύνης και κοινό όραμα, πορευόμαστε με στόχο να αναδείξουμε τα πολύτιμα οφέλη του νερού ΣΟΥΡΩΤΗ και να διαδώσουμε το μήνυμα αυτό σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Κάθε χρόνο αισθανόμαστε ακόμη πιο σίγουροι για την πορεία μας, χάρη στους ανθρώπους μας — εργαζόμενους και συνεργάτες — που αποτελούν το πολυτιμότερο περιουσιακό μας στοιχείο.

Όλα αυτά τα χρόνια, η εταιρεία διαχειρίζεται με σεβασμό και ευθύνη έναν πολύτιμο θησαυρό της φύσης — κάτι που θα συνεχίσει να κάνει και τα επόμενα χρόνια.

Με οδηγό τις αξίες μας και βλέποντας με αισιοδοξία το μέλλον, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις και να συνεχίσουμε να πρωτοπορούμε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.»

