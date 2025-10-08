Ρωσία: Τρεις νεκροί από ουκρανικά πλήγματα στο Μπέλγκοροντ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σε ουκρανική πυραυλική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης, ενώ μπορεί να βρίσκονται ακόμα άνθρωποι κάτω από τα χαλάσματα.

Ο κυβερνήτης Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ, δήλωσε σε ανάρτηση στο Telegram ότι η επίθεση έγινε στον οικισμό Μάσλοβα Πριστάν, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Ανήρτησε επίσης φωτογραφίες από αθλητικό κέντρο στην περιοχή, μέρος του οποίου, σύμφωνα με τον ίδιο, καταστράφηκε. Ο Γκλαντκόφ είπε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και ότι απομακρύνονται τα χαλάσματα.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει τη δήλωσή του από ανεξάρτητη πηγή και δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Ουκρανία.

Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε, επικαλούμενο στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, ότι οι ρωσικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 53 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας.

Την ίδια ώρα, στη νότια Ουκρανία, ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Χερσώνας Ολεξάντρ Προκούντιν ανακοίνωσε ότι δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί σε επίθεση «ρωσικών στρατευμάτων» στην πόλη της Χερσώνας.

Η πόλη αυτή, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, απελευθερώθηκε τον Νοέμβριο του 2022 από τις ουκρανικές δυνάμεις ύστερα από έξι μήνες κατοχής από τη Μόσχα, αλλά, έκτοτε, αποτελεί μόνιμο στόχο ρωσικών πληγμάτων.

Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Μόσχα επιτέθηκε στην Ουκρανία με 183 drones, τα 154 εκ των οποίων καταρρίφθηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στην πλατφόρμα Χ, η DTEK, ο βασικός ενεργειακός διαχειριστής στην Ουκρανία, δήλωσε ότι η Ρωσία είχε επιτεθεί σε θερμοηλεκτρικό σταθμό χωρίς να διευκρινίζει την τοποθεσία του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργαζόμενοι και να προκληθούν «σοβαρές υλικές ζημιές».

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Τσερνίχιβ (βόρεια), ο Βιατσεσλάβ Τσαούς, δήλωσε ότι σιδηροδρομικές υποδομές, μια αποθήκη πετρελαίου και μια «ενεργειακή μονάδα» χτυπήθηκαν στην περιοχή, με αποτέλεσμα να προκληθούν διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Η Ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο κατήγγειλε σε ανάρτηση στο Χ τον «εσκεμμένο και συστηματικό τρόμο» της Ρωσίας για να στερήσει από την Ουκρανία «φως και θέρμανση» ενώ πλησιάζει ο χειμώνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ