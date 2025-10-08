Σύνοδος ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά: Οι παρεμβάσεις πρόληψης και μείωσης βλάβης της Ελλάδας

Ο Εθνικός Συντονιστής για τις Εξαρτήσεις, Αθανάσιος Θεοχάρης, πραγματοποίησε ως ομιλητής παρεμβάσεις στη θεματική ενότητα για την πρόληψη της χρήσης ουσιών και στη θεματική ενότητα για την αντιμετώπιση των μεταδιδόμενων νοσημάτων που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών εκπροσωπώντας τη χώρα μας.

Η Ελλάδα, μέσω του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ), συμμετείχε στο πλαίσιο των Θεματικών Συζητήσεων της 68ης Ενδιάμεσης Συνόδου της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά (CND) που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη από τις 29/9 ως τις 2/10.

Ο Εθνικός Συντονιστής για τις Εξαρτήσεις, Αθανάσιος Θεοχάρης, πραγματοποίησε ως ομιλητής παρεμβάσεις στη θεματική ενότητα για την πρόληψη της χρήσης ουσιών και στη θεματική ενότητα για την αντιμετώπιση των μεταδιδόμενων νοσημάτων που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών εκπροσωπώντας τη χώρα μας.

Επένδυση στην πρόληψη με μετρήσιμα στοιχεία

Στην πρώτη παρέμβαση, ο κ. Θεοχάρης ανέδειξε τη σημασία της επένδυσης στην πρόληψη μέσω ενός ενιαίου, επιστημονικά τεκμηριωμένου και θεσμικά θωρακισμένου συστήματος υπηρεσιών. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για μετρήσιμα αποτελέσματα, συνεχή χρηματοδότηση, αλλά και για μία ενιαία στρατηγική πρόληψης σε εθνικό επίπεδο, ενώ επισήμανε και τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο πεδίο των εξαρτήσεων, όπως η αύξηση της χρήσης συνθετικών οπιοειδών και η πολυχρησία. Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα υπηρεσίες πρόληψης σε όλη τη χώρα, ενώ έχει ενσωματώσει τις 33 Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές Ποιότητας στην Πρόληψη (EDPQS), εξασφαλίζοντας ποιοτικές υπηρεσίες για όλους τους ωφελούμενους.

Από πλευράς πολιτικής εφαρμογής η πρόληψη μπορεί να πετύχει τους στόχους της μόνο αν αποτελεί προσπάθειας της κοινωνίας ως ολότητα και υλοποιείται με την διυπουργική συνεργασία, την υιοθέτησή της στην εκπαιδευτική πρακτική, στο πλαίσιο κοινοτικών παρεμβάσεων, και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο πεδίο των εξαρτήσεων και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.

Για 1η φορά στη χώρα πιλοτικό πρόγραμμα για τις εξαρτήσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο διεθνές πρόγραμμα CHAMPS, που ξεκινά πιλοτικά στην Ελλάδα σε συνεργασία με το UNODC -Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, στοχεύοντας σε ηλικιακά εστιασμένες παρεμβάσεις πρόληψης από την παιδική ηλικία έως την ενηλικίωση. Η Ελλάδα αποτελεί μία εκ των πρώτων χωρών του ΟΗΕ που εντάχθηκε στο πρόγραμμα CHAMPS. Η συμμετοχή σε μία τέτοιας σημασίας πρωτοβουλία, στη βάση διεθνών βέλτιστων πρακτικών και με διασυνοριακή προσέγγιση, καθιστά τη χώρα μας ως πρωτοπόρο για ακόμη μία φορά στην ανάπτυξη μίας ολιστικής προσέγγισης για την πρόληψη των εξαρτήσεων.

Η καινοτομία της Ελλάδας στο επίκεντρο των συζητήσεων του ΟΗΕ

Στη δεύτερη παρέμβασή της Ελλάδας, παρουσιάστηκε το καινοτόμο πρόγραμμα «Τιτυός», που στοχεύει στη μικροεξάλειψη της Ηπατίτιδας C στους ωφελούμενους του ΕΟΠΑΕ. Μία ουσιαστική παρέμβαση μείωσης της βλάβης. Η επίτευξη μικροεξάλειψης της HCV πριν το 2028 εκτιμάται ότι θα προλάβει 180 περιπτώσεις κίρρωσης, 65 περιπτώσεις απορρύθμισης και 29 πρόωρους θανάτους, ενώ θα εξοικονομήσει πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ στο σύστημα υγείας. Αναλυτικά, μέχρι σήμερα, το 95,6% των ωφελούμενων έχει ελεγχθεί, το 87,3% έχει λάβει θεραπεία και το 96% εξ αυτών έχει θεραπευθεί πλήρως, ξεπερνώντας τους στόχους του ΠΟΥ.

Χαρακτηριστικά ο Εθνικός Συντονιστής για τις Εξαρτήσεις της χώρας κ. Θεοχάρης ανέφερε ότι «Η εμπειρία της Ελλάδας αποδεικνύει ότι η εξάλειψη της Ηπατίτιδας C δεν είναι μια μακρινή φιλοδοξία, αλλά αποτελεί μια εφικτή πραγματικότητα. Μέσω του προγράμματος «Τιτυός», προλαμβάνουμε νοσήματα, σώζουμε ζωές και μειώνουμε το κόστος υγειονομικής περίθαλψης».

Σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις μείωσης βλάβης πραγματικά αποδίδουν αποτελέσματα. Η υιοθέτηση των πρακτικών μείωσης βλάβης στη συνολική φιλοσοφία της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων αποτελεί στρατηγική επιλογή για κάθε χώρα. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, έχει πραγματοποιήσει τεράστια βήματα στη μείωση της βλάβης, στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων από την χρήση ουσιών, με τελευταία εξέλιξη την πλήρη διεύρυνση της ναλοξόνης για χορήγηση από όλους για την αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας.