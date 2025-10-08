XENIA 2025: Ο κόσμος της Φιλοξενίας θα συναντηθεί για ακόμα μία φορά στην έκθεσή του

Η XENIA έρχεται από τις 22 έως τις 24 Νοεμβρίου 2025, στο Metropolitan Expo, με στόχο να αναδείξει τις κορυφαίες λύσεις και τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της ελληνικής φιλοξενίας.

Η XENIA έρχεται από τις 22 έως τις 24 Νοεμβρίου 2025, στο Metropolitan Expo, με στόχο να αναδείξει τις κορυφαίες λύσεις και τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της ελληνικής φιλοξενίας.

Ξενοδόχοι, αρχιτέκτονες, διακοσμητές και στελέχη επιχειρήσεων που αναζητούν ολοκληρωμένες λύσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των καταλυμάτων τους θα δώσουν το παρών στην XENIA — την έκθεση που αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους επιδιώκουν να πρωταγωνιστήσουν στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας, επενδύοντας σε καινοτομία, ποιότητα και βιωσιμότητα.

Η ελίτ της προμηθευτικής αγοράς, 500+ εκθέτες, θα παρουσιάσει ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα που καλύπτουν κάθε πτυχή της ξενοδοχειακής εμπειρίας: από επίπλωση, ξενοδοχειακό εξοπλισμό και διακόσμηση, μέχρι δομικά υλικά, εξοπλισμό κουζίνας, μηχανήματα εστίασης, ψηφιακές εφαρμογές και συστήματα διαχείρισης, καθώς και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν πρωτοποριακές digital εφαρμογές και τεχνολογίες, εργαλεία για ενεργειακή εξοικονόμηση και αειφόρες πρακτικές, καθώς και τις τελευταίες τάσεις στο design και στη διαμόρφωση της εμπειρίας του πελάτη, που αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα κάθε επιχείρησης στον κλάδο.

Ανακαλύψτε εδώ όλα τα brands που θα συμμετέχουν και θα παρουσιάσουν ό,τι πιο σύγχρονο διαθέτουν για κάθε τύπο τουριστικού καταλύματος, είτε πρόκειται για μεγάλο ξενοδοχειακό όμιλο, είτε για boutique hotel ή εναλλακτικού τύπου

Digi Hotel Stage – Η Ψηφιακή Επανάσταση στη Φιλοξενία

Στο Hall 1, η XENIA 2025 μετατρέπεται σε έναν ζωντανό κόμβο τεχνολογικής καινοτομίας, όπου οι πρωτοπόροι της πληροφορικής και του digital marketing παρουσιάζουν λύσεις που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φιλοξενίας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν προηγμένα συστήματα μηχανογράφησης, AI εφαρμογές, smart tools και λογισμικά βελτιστοποίησης κρατήσεων με δυνατότητες channel management, δυναμικής τιμολόγησης και αυτοματοποίησης.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν ψηφιακές πλατφόρμες marketing, εργαλεία για ενίσχυση online παρουσίας, καθώς και λύσεις για mobile check-in/out, έξυπνο έλεγχο δωματίου μέσω smartphone, ψηφιακούς βοηθούς και smart mirrors που αναβαθμίζουν την εμπειρία του πελάτη.

Κορυφαίες εταιρείες θα συμμετάσχουν, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα όπου η τεχνολογία συναντά τη φιλοξενία, προσφέροντας στους επαγγελματίες τα μέσα για αύξηση κρατήσεων, βελτίωση λειτουργικής αποδοτικότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε μια παγκόσμια αγορά που εξελίσσεται ραγδαία.

Δείτε αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν

The Red Spot Stage – Η Αρχιτεκτονική Συναντά την Καινοτομία

Στο Hall 2, το Red Spot Stage μετατρέπεται σε έναν χώρο έμπνευσης και δημιουργικότητας, όπου κορυφαίοι αρχιτέκτονες, designers και επαγγελματίες του hospitality παρουσιάζουν έργα που έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ελληνικό τουρισμό. Μέσα από case studies βραβευμένων ξενοδοχείων, παρουσιάσεις πρωτοποριακών κατασκευαστικών λύσεων και συζητήσεις για τις νέες τάσεις στο design, οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν πώς η αισθητική, η λειτουργικότητα και η βιωσιμότητα συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μοναδικές εμπειρίες φιλοξενίας.

Το Red Spot Stage είναι το σημείο όπου η αρχιτεκτονική συναντά την τεχνολογία, όπου το design γίνεται στρατηγικό εργαλείο διαφοροποίησης και όπου οι επαγγελματίες αντλούν ιδέες για να αναβαθμίσουν τα καταλύματά τους και να ξεχωρίσουν σε μια απαιτητική αγορά.

Δείτε αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν

Build Sector Project – Η Κατασκευή ως Εμπειρία

Η XENIA 2025, σε συνεργασία με την ομάδα Costas Gagos Architecture & Design, παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό κατασκευαστικό project που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον κλάδο. Τρία εµβληµατικά room concepts και ένα ONE living ενώνονται σε µια ανεπανάληπτη εµπειρία φιλοξενίας. Μια τριλογία που ξεπερνά το συνηθισµένο και χαρίζει σε κάθε ξενοδόχο το δικό του ξεχωριστό στίγµα. Οι επισκέπτες της έκθεσης θα ανακαλύψουν στο Hall 2, το νέο κατασκευαστικό project από την Costas Gagos Architecture & Design, µε τίτλο " THE DESIGN TRILOGY" και εξερευνήστε πρωτοποριακές ιδέες, καινοτόµα υλικά και out of the box design trends για την επόµενη ξενοδοχειακή επένδυσή τους.

Γενική Συνέλευση Ξ.Ε.Ε. – Σκέψεις για το αύριο της φιλοξενίας

Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της XENIA 2025, θα πραγματοποιηθεί η 13η Γενική Συνέλευση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες ξενοδόχους και κορυφαία στελέχη του κλάδου. Η συνέλευση ανοίγει τον δημόσιο διάλογο για τα πιο κρίσιμα ζητήματα που καθορίζουν το μέλλον της ελληνικής φιλοξενίας, όπως βιωσιμότητα και πράσινες πρακτικές, ψηφιακός μετασχηματισμός και τεχνολογική καινοτομία, ανθρώπινο δυναμικό και εκπαίδευση και αναβάθμιση υποδομών και ανταγωνιστικότητα προορισμών.

Γιατί πρέπει να επισκεφτείτε την XENIA 2025;

• Για να κλείσετε στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους προμηθευτές.

• Για να ενημερωθείτε για τις παγκόσμιες τάσεις.

• Για να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας.

• Για να συμμετάσχετε σε workshops και networking events που εμπνέουν.

Η XENIA 2025 είναι η έκθεση που διαμορφώνει το μέλλον της ελληνικής φιλοξενίας. Μην τη χάσετε!

Βγάλε την Online ΔΩΡΕΑΝ πρόσκλησή σας: https://www.xenia.gr/online-prosklisi/

Ημέρες & Ώρες λειτουργίας

Σάββατο 22 Νοεμβρίου, 10:00-18:00

Κυριακή 23 Νοεμβρίου, 10:00-18:00

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, 10:00-18:00

Toποθεσία: Εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo

