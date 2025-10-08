Ατύχημα με εκπαιδευτικό αεροπλάνο στο Τατόι - Δύο τραυματίες

Τα μέλη του πληρώματος, δύο πιλότοι, διακομίζονται με ασθενοφόρο στο 251 Νοσοκομείο Πολεμικής Αεροπορία. Η κατάσταση της υγείας τους δεν έχει γίνει γνωστή.

Ατύχημα σημειώθηκε στο Τατόι, όταν διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, τύπου GF Tecnam, βγήκε από τον διάδρομο και υπέστη ζημιές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της απογείωσης έσπασε το ρηνιαίο άκρο -ο μπροστινός τροχός- διθέσιου εκπαιδευτικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας τύπου GF Tecnam, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να βγει από τον διάδρομο.

Τα μέλη του πληρώματος, δύο εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, διακομίστηκαν -έχοντας τις αισθήσεις τους- με ασθενοφόρο στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου υποβάλλονται σε εξετάσεις. Και οι δύο είναι σοβαρά τραυματισμένοι, με την κατάσταση της υγείας του ενός να είναι πιο βαριά.

Για τα αίτια του ατυχήματος διεξάγεται ήδη έρευνα από την Πολεμική Αεροπορία.