Η Σοφία Ζαχαράκη εγκαινίασε το νέο κτήριο του ΚΕΔΑΣΥ στην Κέρκυρα

Συναντήθηκε με μαθητές, φοιτητές και καθηγητές όλων των βαθμίδων.

Το νέο κτήριο του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης – Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) στην Κέρκυρα, εγκαινίασε χθες, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανο Γκίκα. Η μεταστέγαση του ΚΕΔΑΣΥ έγινε τον περασμένο Ιούλιο σε μισθωμένο από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, σύγχρονο κτίριο, το οποίο εξυπηρετεί πάνω από 1000 οικογένειες.

Η Υπουργός, στον χαιρετισμό της, αναφέρθηκε στην δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας κατάθεσης των αιτημάτων αξιολόγησης οικογενειών με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και ζητήματα προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στα εννέα νέα διαγνωστικά εργαλεία που έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΔΑΣΥ, με παράλληλη προμήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Η Υπουργός, επισκέφθηκε το 7ο Γυμνάσιο Κέρκυρας και το Πειραματικό Νηπιαγωγείο Κέρκυρας, όπου αναφέρθηκε στο σημαντικό αριθμό προσλήψεων αναπληρωτών που έχει γίνει φέτος κι ο οποίος αναμένεται ότι θα ξεπεράσει τις 40.000 αλλά και στη διαδικασία εξεύρεσης σχολικής στέγης επισημαίνοντας ότι «βρισκόμαστε σε διαρκή συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, Μεταφορών και Υποδομών, Εσωτερικών, όμως δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να λυθεί από τη μια μέρα. Απαιτεί πολλή μεγάλη προσπάθεια, συνδυασμό χρηματοδοτικών εργαλείων και εξεύρεση κατάλληλων χώρων». Η Υπουργός, εξήρε τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας αλλά και των Δήμων για την προσπάθεια αναζήτησης και εξεύρεσης κατάλληλων χώρων και χρηματοδοτικών λύσεων.

Η Σοφία Ζαχαράκη, κατά τη συνομιλία της με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριο, ο οποίος τέλεσε τον αγιασμό του νέου κτηρίου του ΚΕΔΑΣΥ, επεσήμανε την αγαστή συνεργασία μεταξύ Εκκλησίας και Υπουργείου αφού όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «το Υπουργείο Παιδείας είναι και Υπουργείο Θρησκευμάτων και η Εκκλησία είναι πολύτιμος πυλώνας της κοινωνίας μας».

Συνάντηση εργασίας, πραγματοποίησε η Υπουργός και με τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθηγητή, Ανδρέα Φλώρο, όπου η Σοφία Ζαχαράκη, συναντήθηκε και συνομίλησε με φοιτητές του τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου οι οποίοι την ξενάγησαν στους χώρους του τμήματος. Την Υπουργό υποδέχθηκε, στο Πανεπιστήμιο, η παιδική χορωδία «Άγιος Σπυρίδων», ενώ στην συναυλία που διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο, η Συμφωνική Ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας με το σύνολο Χάλκινων Πνευστών Κέρκυρας παρουσίασε έργα Επτανησίων Συνθετών.

Παράλληλα, η Σοφία Ζαχαράκη, είχε μακρά συνομιλία, με τους εκπροσώπους συλλόγων εκπαιδευτικών Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης προκειμένου να συζητήσει τα προβλήματα της εκπαίδευσης καθώς και με στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

Στο τέλος της ημέρας, η Υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη είχε συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Γιάννη Τρεπεκλή και τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας, Στέφανο Πουλημένο, καθώς και με κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μέλη ΔΕΕ.