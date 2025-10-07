Ειδήσεις | Ελλάδα

Δήμος Αθηναίων: 11 νέες σφραγίσεις καταστημάτων για υπέρβαση κοινοχρήστου χώρου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Δήμος Αθηναίων: 11 νέες σφραγίσεις καταστημάτων για υπέρβαση κοινοχρήστου χώρου
Από τις αρχές του έτους έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 130 σφραγίσεις.

Σε νέες σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προχωρά ο Δήμος Αθηναίων, μετά από ελέγχους της Δημοτικής Αστυνομίας για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση κοινοχρήστου χώρου.

Έτσι, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου θα γίνει η σφράγιση 11 καταστημάτων και αυτές οι προσωρινές σφραγίσεις θα αφορούν 2 καταστήματα για 10 ημέρες, 1 κατάστημα για 6 ημέρες, 3 καταστήματα για 5 ημέρες, 2 καταστήματα για 4 ημέρες, 1 κατάστημα για 3 ημέρες και 2 καταστήματα για 2 ημέρες. Τα 10 από αυτά βρίσκονται στην 1η Δημοτική Κοινότητα και ένα στην 7η Δημοτική Κοινότητα.

Όπως αναφέρει η δημοτική Αρχή, από τις αρχές του έτους έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 130 σφραγίσεις.

«Ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Δεν μπορεί κάποιοι να τον περιορίζουν ή να τον εκμεταλλεύονται σε βάρος των πολλών. Η εφαρμογή του νόμου είναι υποχρέωση απέναντι στην πόλη και τους κατοίκους της», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Δεν θα επιτρέψουμε μια Αθήνα με δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Από τη μεριά του, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων Θωμάς Γεωργιάδης, ανέφερε: «Μόνο μέσα στον Σεπτέμβριο η Δημοτική Αστυνομία προχώρησε σε 23 σφραγίσεις καταστημάτων, που παραβίαζαν τη νομοθεσία για τη χρήση κοινοχρήστου χώρου. Οι νέες σφραγίσεις επιβεβαιώνουν ότι οι έλεγχοι είναι συνεχείς και χωρίς εξαιρέσεις».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ο αιφνιδιασμός του Αλέξη, γιατί τώρα - Το κρυφτούλι Ανδρουλάκη για όργανα και συνέδριο

Έρχονται δύο νέα επιδόματα τον Νοέμβριο - Οι δικαιούχοι

Ιδρυτής, ιδιοκτήτης, μέτοχος και επενδυτής - Το επιχειρηματικό «δαιμόνιο» του ΛεΜπρόν Τζέιμς

tags:
Καταστήματα
Δήμος Αθηναίων

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider