Ισπανία: Κατέρρευσε κτίριο στο κέντρο της Μαδρίτης - Τρεις τραυματίες

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, και έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Ένα 6όροφο κτίριο κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης, δίπλα στην Όπερα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας EL PAIS. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, και έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Οι δημοτικές υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών ανακοίνωσαν ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ υπάρχουν «πολλοί» αγνοούμενοι.

«Η Πολιτική Προστασία περιέθαλψε μέχρι στιγμής τρεις εργάτες. Κανείς δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Αγνοούνται πολλοί συνάδελφοί τους», ενώ κάνει λόγο για «κατάρρευση πολλών επιπέδων εντός του υπό ανακαίνιση κτιρίου».

Στο σημείο έσπευσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπως και αστυνομικές, αλλά και πυροσβεστικές δυνάμεις. Drones και εκπαιδευμένα σκυλιά χρησιμοποιούνται στις έρευνες στο εσωτερικό του κτιρίου.

Στο κτίριο πραγματοποιούνταν εργασίες μετατροπής του σε ξενοδοχείο από την εταιρεία Rehbilita. Tα αίτια κατάρρευσης του υπό κατασκευή κτιρίου παραμένουν αδιευκρίνιστα.

