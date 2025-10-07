Ισπανία: Κατέρρευσε κτίριο στο κέντρο της Μαδρίτης - Τρεις τραυματίες

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, και έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Τελευταία ενημέρωση 16:07

Ένα 6όροφο κτίριο κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης, δίπλα στην Όπερα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας EL PAIS. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, και έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

🔴 ÚLTIMA HORA | Se derrumba un edificio en el centro de Madrid, al lado de Ópera: “Está lleno de ambulancias y policías y no nos dejan entrar” https://t.co/AbNjAOHhBD pic.twitter.com/ywcUKRzB4v — EL PAÍS (@el_pais) October 7, 2025

Οι δημοτικές υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών ανακοίνωσαν ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ υπάρχουν «πολλοί» αγνοούμενοι.

«Η Πολιτική Προστασία περιέθαλψε μέχρι στιγμής τρεις εργάτες. Κανείς δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Αγνοούνται πολλοί συνάδελφοί τους», ενώ κάνει λόγο για «κατάρρευση πολλών επιπέδων εντός του υπό ανακαίνιση κτιρίου».

Στο σημείο έσπευσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπως και αστυνομικές, αλλά και πυροσβεστικές δυνάμεις. Drones και εκπαιδευμένα σκυλιά χρησιμοποιούνται στις έρευνες στο εσωτερικό του κτιρίου.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

Στο κτίριο πραγματοποιούνταν εργασίες μετατροπής του σε ξενοδοχείο από την εταιρεία Rehbilita. Tα αίτια κατάρρευσης του υπό κατασκευή κτιρίου παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ