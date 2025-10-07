Ειδήσεις

Συνάντηση του Τμήματος AHEPA “Marathon Miltiades” με τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, το Τμήμα AHEPA “Marathon Miltiades” υποδέχθηκε τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα, αμέσως μετά το πέρας της ολομέλειάς του.

Ο κ. Πέτσας είχε την ευκαιρία να γνωρίσει ξεχωριστά κάθε μέλος του Τμήματος και να ενημερωθεί για τους στρατηγικούς στόχους και τις αναπτυξιακές δράσεις που προωθεί η AHEPA στην περιοχή.

Σε ένα κλίμα εποικοδομητικού διαλόγου, ο πρώην Υπουργός άκουσε με ενδιαφέρον τις πρωτοβουλίες και τα σχέδια του Τμήματος και κατέθεσε τις δικές του προτάσεις, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας πολιτείας και κοινωνίας πολιτών.

Δήλωσε, τέλος, ότι θα σταθεί αρωγός και υποστηρικτής των δράσεων του Τμήματος AHEPA “Marathon Miltiades”, αναγνωρίζοντας το ουσιαστικό έργο και τη συμβολή της Οργάνωσης στην κοινωνία και στον Ελληνισμό.

Η AHEPA “Marathon Miltiades” συνεχίζει δυναμικά την πορεία της, προάγοντας τον πατριωτισμό, τον εθελοντισμό και την κοινωνική συνοχή.

