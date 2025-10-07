TP Greece: Εξέλιξη στην εποχή της Τεχνητής και Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Συνδυάζοντας τεχνολογία και ενσυναίσθηση, η εταιρεία ενισχύει τον ρόλο της ως Digital Partner.

Η TP Greece εξελίσσεται σε Digital Partner for High-Value Services, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία με ενσυναίσθηση και καινοτομία. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται στο Innovation Lounge, έναν νέο χώρο στο ASSOS Business Park στον Πειραιά, όπου η τεχνητή και η συναισθηματική νοημοσύνη (AI & EI) συναντούν την ανθρώπινη εμπειρία για να μετατραπούν σε πρακτικές λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού.



Με περισσότερους από 12.000 εργαζόμενους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά, που μιλούν 42 γλώσσες και προέρχονται από 110 εθνικότητες, η TP Greece εξυπηρετεί πάνω από 140 αγορές, συνεργάζεται με κορυφαίες διεθνείς εταιρείες και έχει εξελιχθεί από ένα παραδοσιακό call center σε Digital Partner for High-Value Services. Αυτή η κατεύθυνση αποτυπώνεται σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών της, από το customer journey, που περιλαμβάνει B2B και B2C pre-sales και after-sales υποστήριξη, έως προηγμένες business, digital και data υπηρεσίες.



Το Innovation Lounge, που παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στις 2 Οκτωβρίου, αποτελεί ένα σημείο αναφοράς συνεργασίας και παρουσίασης λύσεων. Φιλοξενεί πελάτες, συνεργάτες και ομάδες της TP Greece, προσφέροντας ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία συναντά την εκπαίδευση και τη δημιουργία αξίας, με έμφαση στον πραγματικό επιχειρηματικό και κοινωνικό αντίκτυπο.





«H TP εδώ και αρκετά χρόνια δεν είναι ένας απλός πάροχος υπηρεσιών. Είναι ο digital partner της κάθε εταιρείας, αυτός που σχεδιάζει και υλοποιεί end-to-end λύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας. Το Innovation Lounge εκφράζει αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, καθώς συνδυάζει τεχνολογία, εκπαίδευση και συνεργασία σε ένα περιβάλλον όπου οι ιδέες γίνονται πράξη», δήλωσε η Charlotte Foucteau, CEO της TP Greece.



Από την πλευρά του, ο Οδυσσέας Χριστοφορίδης, CTO της TP Greece, ανέφερε: «Το Innovation Lounge μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε στους πελάτες μας πρακτικές εφαρμογές AI – από data analytics έως λύσεις αυτοματοποίησης – πάντα με το ανθρώπινο στοιχείο να καθοδηγεί τη χρήση τους. Ο στόχος μας δεν είναι μόνο η τεχνολογική πρόοδος, αλλά η δημιουργία εμπειριών που συνδυάζουν ταχύτητα, ακρίβεια και ουσιαστική σύνδεση».



Περισσότερα insights σχετικά με την TP Greece και το Innovation Lounge μπορείτε να βρείτε εδώ.



Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ανέλαβε η YARD, ένα δημιουργικό γραφείο που ειδικεύεται στην ανάπτυξη βιωματικών έργων και τεχνολογιών με έμφαση στο storytelling και τις μοναδικές εμπειρίες.



«Ο σχεδιασμός βασίστηκε στην ανάγκη για έναν χώρο που δεν είναι μόνο όμορφος αλλά και λειτουργικός. Θέλαμε να υποστηρίξουμε τη συνεργασία, τη συνδημιουργία και την παρουσίαση σύνθετων λύσεων με τρόπο απλό και βιωματικό. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που ζωντανεύει μέσα από τη χρήση του και εξελίσσεται μαζί με την εταιρεία και τους ανθρώπους της», ανέφεραν οι Όλγα Μαυροειδή και Δημήτρης Αλεξόπουλος από τη YARD.