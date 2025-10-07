Η Qualco ανανεώνει τη συνεργασία της με τον Αθηναϊκό για την αγωνιστική περίοδο 2025-26

Ο Όμιλος Qualco ανανέωσε για τη σεζόν 2025-2026 τη συνεργασία του με τη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Αθηναϊκού, συνεχίζοντας ως κεντρικός και μεγάλος χορηγός ονοματοδοσίας.

Ο Αθηναϊκός Qualco ξεκινάει και φέτος το ταξίδι του με στόχο την κορυφή, έχοντας στο πλευρό του έναν στρατηγικό σύμμαχο που πιστεύει στη δύναμη του αθλητισμού και της γυναικείας ενδυνάμωσης.

Η προηγούμενη αγωνιστική περίοδος ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη για τον Αθηναϊκό Qualco, που χάρη και στην υποστήριξη του Ομίλου, κατέκτησε τη 2η θέση στο Ελληνικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Γυναικών και εξασφάλισε την επιστροφή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, συμμετέχοντας στο Eurocup 2025-2026. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, καθώς η ομάδα επιστρέφει στις διεθνείς διοργανώσεις 15 χρόνια μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου το 2010.

Με μακρά και ένδοξη πορεία, ο Αθηναϊκός Qualco είναι η μοναδική ελληνική γυναικεία ομάδα μπάσκετ που έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο, ενώ στην αγωνιστική περίοδο 2009-2010 πέτυχε το μοναδικό «τρεμπλ», κατακτώντας πρωτάθλημα, κύπελλο και ευρωπαϊκό τίτλο. Συνολικά, η ομάδα μετρά 7 εγχώριους τίτλους και έναν ευρωπαϊκό. Ο Αθηναϊκός Qualco μπαίνει στη νέα σεζόν με 16 αθλήτριες που αποδεικνύουν στην πράξη τι σημαίνει αφοσίωση, πάθος και επιμονή.

Ο Μιχάλης Νικολέτος, Senior Advisor της Qualco και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Αθηναϊκού Qualco, ανέφερε σχετικά: «Η στήριξή μας στον Αθηναϊκό εκφράζει τη δέσμευση της Qualco να ενισχύει τον γυναικείο αθλητισμό και να προβάλλει θετικά πρότυπα. Στην Qualco επιδιώκουμε να επιστρέφουμε αξία στην κοινωνία και η στήριξη της γυναικείας ενδυνάμωσης αποτελεί βασικό κομμάτι αυτής της φιλοσοφίας. Γι’ αυτό είμαστε περήφανοι που στεκόμαστε δίπλα σε μια ομάδα που εμπνέει τις επόμενες γενιές».

Για τη συνεργασία με την Qualco, ο επικεφαλής της διοικούσας επιτροπής του Αθηναϊκού Qualco, Χάρης Πολίτης, δήλωσε: «Η στήριξη της Qualco, ενός τόσο ισχυρού και σταθερού συνεργάτη μάς δίνει τη δυνατότητα να θέτουμε υψηλότερους στόχους και να συνεχίσουμε να πρωταγωνιστούμε τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που πορευόμαστε μαζί σε αυτή τη νέα αγωνιστική σεζόν».

Μαζί, Αθηναϊκός και Qualco μοιράζονται το όραμα ενός μέλλοντος όπου ο γυναικείος αθλητισμός αποκτά την αναγνώριση και τη δυναμική που του αξίζει. Για τον όμιλο Qualco.

Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή που αναδεικνύει τον ρόλο του αθλητισμού ως πλατφόρμας γυναικείας ενδυνάμωσης και κοινωνικής προόδου.

