Ειδήσεις | Ελλάδα

Μετρό: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 3

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μετρό: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 3
Η ΣΤΑΣΥ ενημέρωσε τους επιβάτες με νεότερη ανακοίνωση πως το πρόβλημα ηλεκτροδότησης της γραμμής αποκαταστάθηκε.

Τελευταία ενημέρωση 12:00

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 3 του Μετρό (Δημοτικό Θέατρο - Δουκίσσης Πλακεντίας/Αεροδρόμιο), όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ σε νεότερη ανακοίνωσή της,

Νωρίτερα το πρωί της Τρίτης παρουσιάστηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της συγκεκριμένης γραμμής. Η ΣΤΑΣΥ είχε εκδώσει την απαραίτητη ανακοίνωση προς ενημέρωση των επιβατών.

«Σας ενημερώνουμε, πως προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω και Αμπελόκηποι – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο, λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση της Γραμμής. Σταδιακά αποκαθίσταται το πρόβλημα, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση», αναφερόταν στην πρώτη ανακοίνωση.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ο αιφνιδιασμός του Αλέξη, γιατί τώρα - Το κρυφτούλι Ανδρουλάκη για όργανα και συνέδριο

Προϋπολογισμός 2026: Φοροελαφρύνσεις και παροχές 1,76 δισ. ευρώ, επιπλέον φορο-έσοδα 2,65 δισ. ευρώ

Αγροτικές επιδοτήσεις αναβάλλονται, βιολογικά στις καλένδες, οι 5 ρίζες του ελαιοκομικού μητρώου μας μάραναν...

tags:
Μετρό
Αττικό Μετρό
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider