Μετρό: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 3

Η ΣΤΑΣΥ ενημέρωσε τους επιβάτες με νεότερη ανακοίνωση πως το πρόβλημα ηλεκτροδότησης της γραμμής αποκαταστάθηκε.

Τελευταία ενημέρωση 12:00

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 3 του Μετρό (Δημοτικό Θέατρο - Δουκίσσης Πλακεντίας/Αεροδρόμιο), όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ σε νεότερη ανακοίνωσή της,

Νωρίτερα το πρωί της Τρίτης παρουσιάστηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της συγκεκριμένης γραμμής. Η ΣΤΑΣΥ είχε εκδώσει την απαραίτητη ανακοίνωση προς ενημέρωση των επιβατών.

«Σας ενημερώνουμε, πως προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω και Αμπελόκηποι – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο, λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση της Γραμμής. Σταδιακά αποκαθίσταται το πρόβλημα, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση», αναφερόταν στην πρώτη ανακοίνωση.