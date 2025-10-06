Ειδήσεις | Διεθνή

Διαπραγματεύσεις για τη Γάζα: Ξεκίνησαν οι έμμεσες συνομιλίες στην Αίγυπτο

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών της Χαμάς και του Ισραήλ που βρίσκονται στην Αίγυπτο για να συζητήσουν μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ξεκίνησαν στο Σαρμ ελ Σέιχ με συνομιλίες σχετικά με την ανταλλαγή ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων, μετέδωσε σήμερα το Al-Qahera News, ένα τηλεοπτικό δίκτυο που συνδέεται με το αιγυπτιακό κράτος.

Οι Αιγύπτιοι και Καταριανοί μεσολαβητές «εργάζονται με τις δύο πλευρές για να καθορίσουν έναν μηχανισμό» για την απελευθέρωση όλων των ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση κρατουμένων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

