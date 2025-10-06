Ισραήλ: 171 ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα απελάθηκαν προς Ελλάδα και Σλοβακία

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι άλλοι 171 ακτιβιστές του στολίσκου μεταφοράς βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, απελάθηκαν σήμερα προς την Ελλάδα και τη Σλοβακία.

Οπως αναφέρει το ισραηλινό ynetnews.com, ένα αεροπλάνο που ναυλώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ραμόν με 161 ακτιβιστές από τον στολίσκο «Σουμούντ» προς τη Γάζα, οι οποίοι κρατούνταν στο Ισραήλ.

Σε ανάρτησή του το ισραηλινό ΥΠΕΞ αναφέρει:

«171 επιπλέον προβοκάτορες από το στολίσκο της Χαμάς-Σουμούντ, συμπεριλαμβανομένης της Γκρέτα Τούνμπεργκ, απελάθηκαν σήμερα από το Ισραήλ στην Ελλάδα και τη Σλοβακία.

Οι απελαθέντες είναι πολίτες της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Σουηδίας, της Πολωνίας, της Γερμανίας, της Βουλγαρίας, της Λιθουανίας, της Αυστρίας, του Λουξεμβούργου, της Φινλανδίας, της Δανίας, της Σλοβακίας, της Ελβετίας, της Νορβηγίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σερβίας.

Όλα τα νόμιμα δικαιώματα των συμμετεχόντων σε αυτή την προπαγανδιστική ενέργεια έχουν και θα συνεχίσουν να γίνονται πλήρως σεβαστά.

Τα ψέματα που διαδίδουν αποτελούν μέρος της προμελετημένης εκστρατείας ψευδών ειδήσεων.

Το μόνο βίαιο περιστατικό προκλήθηκε από έναν προβοκάτορα της Χαμάς-Σουμούντ, ο οποίος δάγκωσε μια γυναίκα μέλος του ιατρικού προσωπικού της φυλακής Κέτσιγιοτ.

Μην πιστεύετε τις ψευδείς ειδήσεις που διαδίδουν.