ΠΑΣΟΚ: Καλωσορίζουμε τον κ. Βορίδη στην αλήθεια

Θέμα παραγραφής ή εξαλείψεως αξιοποίνου τίθεται όταν μια υπόθεση δεν έχει κριθεί στην ουσία της, αναφέρει από την πλευρά του ο κ. Βορίδης για όσα του προσάπτει το ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν είχαμε καμία αμφιβολία -ούτε εμείς ούτε ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε το καλοκαίρι μια άθλια αντιθεσμική παράσταση γελοιοποίησης του Κοινοβουλίου- ότι η κυβέρνηση και οι 157 βουλευτές της πλειοψηφίας εργαλειοποίησαν το άρθρο 86 για να εμποδίσουν τον έλεγχο των ποινικών ευθυνών των υπουργών τους, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής απαντώντας στην ανάρτηση του Μ. Βορίδη.

«Ο κ. Βορίδης, με τη δήλωσή του, το επιβεβαιώνει και τον καλωσορίζουμε στην αλήθεια», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «βέβαια, ξεχνάει -γιατί προφανώς τον βολεύει- ότι η Βουλή δεν αποφάσισε ποτέ για τη μη παραπομπή του, καθώς μετά την αποχώρηση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη Βουλή».

Απευθυνόμενο προς τον πρώην υπουργό το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «ο πρωθυπουργός γνώριζε ότι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, πιθανότατα, θα ψήφιζαν υπέρ της παραπομπής σας, και για τον λόγο αυτόν τους απέσυρε από την αίθουσα της Βουλής με μια πρωτοφανή στα χρονικά αντισυνταγματική και κοινοβουλευτική μεθόδευση».

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «όλες αυτές οι απαράδεκτες αντικοινοβουλευτικές πρακτικές στόχευαν ακριβώς στη σημερινή ημερομηνία», «να ροκανίσουν δηλαδή τον χρόνο ως την 5η Οκτωβρίου». Ημερομηνία, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, που «όπως ρητά προειδοποιούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αν ως τότε δεν υπάρξει παραπομπή του κ. Βορίδη στο Δικαστικό Συμβούλιο, επέρχεται παραγραφή των ευθυνών που ενδεχόμενα προκύπτουν από την απόφαση που έλαβε ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να εκτινάξει κατά 1 εκατομμύριο τα στρέμματα των βοσκοτόπων, δημιουργώντας τον χώρο για να πέσουν οι "γαλάζιες ακρίδες" πάνω στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στήνοντας φάμπρικα μαϊμού ενισχύσεων».

Βορίδης: Τίποτε δεν παρεγράφη, οι προτάσεις τους απερρίφθησαν επί της ουσίας

Απάντηση στα όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ έδωσε λίγο αργότερα με ανάρτησή του στο Facebook ο Μάκης Βορίδης.

«Είδα πάλι μια εξυπνακίστικη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ περί παραγραφής των δήθεν αδικημάτων μου», σημειώνει εισαγωγικώς ο κ. Βορίδης και επιχειρηματολογεί ακολούθως επί της ουσίας: «Να το ξαναπώ (αλλά αυτή θα είναι η τελευταία φορά, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε): Θέμα παραγραφής ή εξαλείψεως αξιοποίνου τίθεται όταν μια υπόθεση δεν έχει κριθεί στην ουσία της.

Για τα αδικήματα που μου απέδιδε το ΠΑΣΟΚ και άλλα αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης, το αρμόδιο ποινικό Σώμα, δηλαδή η Βουλή, έκρινε και απέρριψε τις προτάσεις τους ως προδήλως αβάσιμες. Άρα τίποτε δεν παρεγράφη, γιατί οι προτάσεις τους απερρίφθησαν επί της ουσίας».

«Προφανώς, διαφωνούν με την απόφαση της Βουλής. Άλλη συζήτηση αυτή, που όμως έγινε και κρίθηκε. Παραγραφή δεν υπήρξε πάντως», καταλήγει, στην ανάρτησή του, ο πρώην υπουργός.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ