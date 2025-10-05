Τραμπ σε Νετανιάχου: «Μην είσαι τόσο γ...α αρνητικός»

«Αυτό είναι νίκη. Δέξου το», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον Ισραηλινό πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια τεταμένης τηλεφωνικής συνομιλίας την Παρασκευή.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε στον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην είναι «τόσο γαμημένα αρνητικός» σε μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία την Παρασκευή, σύμφωνα με το Axios.

Η συνομιλία έλαβε χώρα λίγο μετά την ανακοίνωση της Χαμάς ότι υπέβαλε την απάντησή της, στην οποία καλωσόριζε ορισμένα σημεία της αμερικανικής πρότασης, ενώ παράλληλα υπαινισσόταν αντίσταση σε άλλα σημεία και τόνιζε την ανάγκη για περαιτέρω διαπραγματεύσεις προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι όροι.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Νετανιάχου είπε στον Τραμπ ότι η αμφίσημη απάντηση της Χαμάς «δεν είναι κάτι για να πανηγυρίζουμε».

«Δεν ξέρω γιατί είσαι πάντα τόσο γαμημένα αρνητικός», απάντησε ο Τραμπ, σύμφωνα με τον αξιωματούχο. «Αυτό είναι νίκη. Δέξου το».

Ο Τραμπ ανέμενε ότι η Χαμάς θα απορρίψει το σχέδιο και έμεινε ευχάριστα έκπληκτος από την αντίδραση της τρομοκρατικής οργάνωσης, αναφέρει το Axios.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος λέει ότι η συνομιλία ήταν κάπως συγκρουσιακή και ότι ο Τραμπ ενοχλήθηκε, αλλά τελικά κατέληξαν σε συμφωνία. «Σε τελική ανάλυση, ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει ειρήνη, και αυτό είναι που μετρά περισσότερο. Η κυβέρνηση συνεργάζεται ήδη στενά με το Ισραήλ για να το πετύχει», αναφέρει ο αξιωματούχος.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος είπε στο μέσο ότι ο Νετανιάχου, σε ιδιωτικές συναντήσεις την Παρασκευή, εξέφρασε την άποψη ότι η απάντηση της Χαμάς ισοδυναμεί με απόρριψη του σχεδίου Τραμπ και ότι ήθελε να καταπολεμήσει την εντύπωση ότι η Χαμάς είχε αποδεχτεί την πρόταση.

