«Είναι τώρα ή ποτέ» για τους Ισραηλινούς ομήρους

Ο πρόεδρος Τραμπ με αναρτήσεις του συνεχίζει την πίεση προς πάσα κατεύθυνση για επίτευξη συμφωνίας ειρήνης για τη Γάζα.

Με ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε φωτογραφία από τη μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ. Παράλληλα έκανε έκανε νέα έκκληση στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να δεχθεί το σχέδιο του για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Στην ανάρτησή του απεικονίζεται το πλήθος των συγκεντρωμένων να κρατά ένα τεράστιο που πανό που επάνω του αναγράφεται «it's now or never» (είναι τώρα ή ποτέ), μια άμεση αναφορά για τον τερματισμό του πολέμου και κυρίως την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, περί τους 120.000 διαδηλωτές κατέκλυσαν το Τελ Αβίβ- ανάμεσα τους και οι συγγενείς των ομήρων- ζητώντας για μια ακόμη φορά την και την επιστροφή των ομήρων (ζωντανών και νεκρών) και τον τερματισμό του πολέμου. Όπως ανέφεραν οι διοργανωτές της συγκέντρωσης, η συμμετοχή ήταν από τις μεγαλύτερες από την έναρξη του πολέμου. Μάλιστα, κάποιοι από τους διαδηλωτές κρατούσαν πανό που ανέγραφε «πρόεδρε Τραμπ γράψε ιστορία - Λήξε τον πόλεμο - Φέρε τους σπίτι».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Τραμπ, με άλλη ανάρτησή του στο Truth, έκανε γνωστό ότι το Ισραήλ αποδέχθηκε την αρχική πρόταση αποχώρησης, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη παρουσιάσει και στη Χαμάς.

Παράλληλα, τόνισε ότι μόλις η Χαμάς δώσει το «πράσινο φως» στο σχέδιο η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί αμέσως σε ισχύ και θα ακολουθήσει η απελευθέρωση τόσο των ομήρων, όσο και Παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές

