Δανία: «Υψηλός κίνδυνος δολιοφθοράς κατά των ενόπλων δυνάμεων της χώρας»

Υπάρχει υψηλός κίνδυνος δολιοφθοράς κατά των ενόπλων δυνάμεων της Δανίας, ανακοίνωσε σήμερα ο διευθυντής της υπηρεσίας πληροφοριών της χώρας DDIS Τόμας Αρένκιλ.

Υπάρχει υψηλός κίνδυνος δολιοφθοράς κατά των ενόπλων δυνάμεων της Δανίας, ανακοίνωσε σήμερα ο διευθυντής της υπηρεσίας πληροφοριών της χώρας DDIS Τόμας Αρένκιλ.

Οι διεισδύσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drone) την περασμένη εβδομάδα προκάλεσαν το κλείσιμο προσωρινά έξι στρατιωτικών και πολιτικών αεροδρομίων, σε μια, όπως τη χαρακτήρισε η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, υβριδική επίθεση στο έθνος.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Δανίας αποτιμά ότι η Ρωσία διεξάγει την τρέχουσα περίοδο υβριδικό πόλεμο κατά της Δανίας όπως και κατά της Δύσης, σύμφωνα με τον Αρένκιλ.

«Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί στρατιωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου με επιθετικό τρόπο, για να ασκήσει πίεση σε μας χωρίς να περάσει τη γραμμή για ένοπλη σύγκρουση», επισήμανε σε δημοσιογράφους ο Αρένκιλ.

Ο υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πούλσεν σημείωσε ότι δεν υπάρχει άμεση στρατιωτική απειλή κατά της Δανίας.

