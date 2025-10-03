Ιταλία: Γενική απεργία των συνδικάτων Cgil και Usb σε συμπαράσταση στα μέλη του Global Sumud Flottilla

Τα μέλη των ιταλικών συνδικάτων Cgil και Usb απεργούν σήμερα για όλο το εικοσιτετράωρο σε ένδειξη συμπαράστασης προς τα μέλη του διεθνούς στολίσκου Global Sumud Flottilla που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας και για να εκφράσουν την καταδίκη τους για την αναχαίτισή του.

Η κινητοποίηση αφορά όλο τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα: από τα τοπικά μαζικής μεταφοράς, μέχρι την δημόσια διοίκηση, τους εκπαιδευτικούς, τις αερομεταφορές και τα τρένα.

Χθες Πέμπτη το απόγευμα η Ιταλική Ρυθμιστική Επιτροπή έκρινε ότι η απεργία του συνδικάτου Cgil δεν σέβεται τον ισχύοντα κανονισμό, διότι προκηρύχθηκε μόνον πριν από σαράντα οκτώ ώρες. Ο γραμματέας της συνδικαλιστικής οργάνωσης όμως Μαουρίτσιο Λαντίνι απάντησε ότι πρόκειται να προσφύγει κατά της απόφασης αυτής και ότι η απεργία δεν πρόκειται να ανασταλεί.

«Η ένοπλη επίθεση η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου κατά μη στρατιωτικών πλοίων που μετέφεραν Ιταλούς πολίτες αποτελεί σοβαρότατο συμβάν: πρόκειται για άμεση απειλή κατά της ακεραιότητας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των εθελοντών που συμμετείχαν στην αποστολή αυτή», υπογραμμίζουν σε ανακοίνωσή τους τα ιταλικά συνδικάτα Cgil και Usb.

Ελεύθεροι οι τέσσερις Ιταλοί βουλευτές

Οι τέσσερις Ιταλοί βουλευτές και γερουσιαστές, οι οποίοι συμμετείχαν στην αποστολή Global Sumud Flottilla, αφέθηκαν ελεύθεροι και θα επιστρέψουν σήμερα στην Ιταλία.

Πρόκειται για τον κεντροαριστερό βουλευτή Αρτούρο Σκότο, την ευρωβουλευτή του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος Αναλίζα Κοράντο, για τον γερουσιαστή των Πέντε Αστέρων Μάρκο Κροάτι και την ευρωβουλευτή των οικολόγων Μπενεντέτα Σκουντέρι.

Πρόκειται να μεταφερθούν στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και να επιβιβαστούν, εντός της ημέρας, σε πτήση με προορισμό τη Ρώμη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ