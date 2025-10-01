Εκρήξεις στο Μόναχο: Ερευνάται αν συνδέονται με απειλή για βόμβα στο Oktoberfest

Το ενδεχόμενο οι εκρήξεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην περιοχή του βόρειου Μονάχου, όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του να συνδέονται με απειλή για τοποθέτηση βόμβας στους χώρους του Oktoberfest ερευνά η αστυνομία και έχει αποκλείσει την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση BR, ο δράστης φέρεται να έχει στείλει σχετική επιστολή η οποία «πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ' όψιν» και η παραδοσιακή ετήσια γιορτή της μπίρας στο Μόναχο θα παραμείνει κλειστή τουλάχιστον έως τις 17:00 (τοπική ώρα), όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο δήμαρχος Ντίτερ Ράιτερ. Ταυτόχρονα διεξάγονται έρευνες και σε άλλα σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με την BILD, ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός είχε παγιδεύσει την κατοικία των γονέων του με εκρηκτικά, τα πυροδότησε και κατόπιν αυτοκτόνησε. Από τις αλλεπάλληλες εκρήξεις στο κτίριο προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά, ενώ είναι ακόμη ανεπιβεβαίωτες οι πληροφορίες για πυροβολισμούς που ακούστηκαν στο σημείο και για έναν άνδρα που έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ