Ελληνικά Γαλακτοκομεία: Έτοιμη να γίνει μια από τις μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες στην Αν. Ευρώπη με τζίρο 800 εκατ. ευρώ

Οι κινήσεις ματ του 2024 και οι στόχοι του 2025 για μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων.

Σε έναν όμιλο με ενεργητικό ύψους 750 εκατ. ευρώ, κύκλο εργασιών 800 εκατ. ευρώ και προσωπικό 2.500 ατόμων μετεξελίσσεται σταδιακά η Ελληνικά Γαλακτοκομεία, συμφερόντων της οικογένειας Σαράντη, με όραμα «να αποτελέσει μια από τις μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες στην Ανατολική Ευρώπη με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα».

Κομβική δε για αυτό τον στόχο είναι η ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% των μετοχών της ηπειρώτικης γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη, σε ένα από τα μεγαλύτερα deal στον κλάδο των τροφίμων των τελευταίων ετών.

Η δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση της Δωδώνη κατατέθηκε στις 3 Ιουλίου 2025, ενώ πλέον η εξαγορά τελεί υπό την έγκριση της επιτροπής ανταγωνισμού. Παράλληλα η Ελληνικά Γαλακτοκομεία έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της εξαγοράς και έχει συμφωνήσει την τροποποίηση των δανειακών υποχρεώσεων της Δωδώνη.

Τι «έγραψε» το κοντέρ το 2024

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της Ελληνικά Γαλακτοκομεία που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικές ώρες, το 2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 654,06 εκατ. ευρώ έναντι 600,11 εκατ. ευρώ το 2023, σε μια «αύξηση που αποτυπώνει τις στρατηγικές επιλογές του ομίλου να επενδύει συνεχώς και να αναπτύσσεται εκτός Ελλάδος ενώ, επίσης σημαντικό ρόλο έπαιξε και η επένδυση στη Βουλγαρία».

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 141,969 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 149,246 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης εμφανίζοντας μείωση 4,88%, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των 92,950 εκατ. ευρώ έναντι του ποσού των 94,120 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, εμφανίζοντας μείωση κατά ποσοστό 1,24%.

Το 2024 τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 38,652 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 31,730 εκατ. ευρώ το 2023, εμφανίζοντας αύξηση κατά 21,82%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 22,98% και ανήλθαν στα 33,558 εκατ. ευρώ από 27,286 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023.

Η δε καθαρή θέση του ομίλου ανέρχεται στο ποσό των 283.237 χιλ. ευρώ έναντι ποσού 255.156 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Από το εξωτερικό το 60% του τζίρου

«Ο εξαγωγικός προσανατολισμός του ομίλου και η σημαντική εξαγορά της θυγατρικής United Milk Company στη Βουλγαρία έχουν οδηγήσει στη συνεχόμενη αύξηση των πωλήσεων, με αποτέλεσμα το 60% τόσο του κύκλου εργασιών όσο και του συνολικού EBITDA να προέρχεται πλέον από τις αγορές του εξωτερικού, με συνεχώς διευρυμένη συμμετοχή έναντι των πωλήσεων στην Ελλάδα», τονίζεται στην οικονομική έκθεση.

Το ομολογιακό και η αλλαγή σκυτάλης μετά από 40 χρόνια

Στις 22 Μαρτίου 2024, η μητρική εταιρεία υπέγραψε ομολογιακό δάνειο ποσού 300 εκατ. ευρώ με την Alpha Bank, εκ του οποίου ποσό 259,3 εκατ. ευρώ αντλήθηκε εντός της χρήσης 2024. Σκοπός του δανείου είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων καθώς και η κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών της εταιρείας.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 2024 και μετά από 40 χρόνια, τα αδέρφια Δημήτρης και Μιχάλης Σαράντης (πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος αντίστοιχα) παρέδωσαν τη διοίκηση της επιχείρησης στη νεότερη γενιά, η οποία πλέον έχει πλήρη ευθύνη του ομίλου. Ο Στέλιος Σαράντης, γιος του Δημήτρη Σαράντη, ανέλαβε καθήκοντα προέδρου, ενώ ο Στέλιος Σαράντης, γιος του Μιχάλη Σαράντη, ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος. Στη νέα διοίκηση συμμετέχουν επίσης η Ζωή και ο Μιχάλης Σαράντης, με καθήκοντα Αντιπροέδρου Δ.Σ. και μέλους Δ.Σ. αντίστοιχα, και η Μαρίνα και ο Γιώργος Σαράντης με καθήκοντα μέλους και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι διοικητικές αλλαγές σηματοδοτούν τη νέα εποχή και τα μελλοντικά βήματα του ομίλου και της εταιρείας.

Τα deals του 2025

Ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία ανακοίνωσε στις 14 Ιανουαρίου 2025 την οριστικοποίηση της συμφωνίας για την εξαγορά της εταιρείας Κάμπος Χίου, επισφραγίζοντας το πρώτο deal στον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων για το 2025, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις. Το τίμημα της εξαγοράς ανήλθε σε 5,12 εκατ. ευρώ μια το οποίο κατανέμεται σε 1,720 εκατ. ευρώ για την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου και 3,4 εκατ. ευρώ για την ανάληψη των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας.

Στις 16 Ιανουαρίου 2025, η ρουμανική θυγατρική, S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV S.A., προχώρησε στη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία OLYMPUS FOODS S.R.L. με έδρα τη Μολδαβία.

Την 31η Ιανουαρίου 2025 και την 24η Φεβρουαρίου 2025, η εταιρεία προχώρησε στη σύσταση δύο νέων εταιρειών με τις επωνυμίες OLYMPUS FOODS IBERIA SOCIEDAD LIMITADA, με έδρα την Ισπανία και Olympus Foods Polska Sp. z o.o., με έδρα την Πολωνία, αντίστοιχα.

Στις 5 Μαρτίου 2025, προέβη στην εξαγορά και στην απόκτηση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΕ ΜΕΤΕΩΡΑ».

Παράλληλα, η θυγατρική εταιρεία OLYMPUS CYPRUS ολοκλήρωσε στις 28 Μαρτίου 2025 το δεύτερο στάδιο της εξαγοράς της εταιρείας Ν.Θ. Κουρούσιης Limited, αποκτώντας το υπόλοιπο 51% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ωστόσο, το mega deal αφορά στην απόκτηση της Δωδώνη.

Ο γαλακτοκομικός κλάδος

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση «στον κλάδο δραστηριοποιείται αξιόλογος αριθμός παραγωγικών επιχειρήσεων. Οι μεγάλου μεγέθους γαλακτοβιομηχανίες καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων, καθώς διαθέτουν οργανωμένα δίκτυα διανομής, καλύπτοντας γεωγραφικά το σύνολο σχεδόν της ελληνικής επικράτειας. Ο εισαγωγικός τομέας περιλαμβάνει αρκετές επιχειρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των γαλακτοκομικών/ τυροκομικών προϊόντων.

Σε μια κρίσιμη περίοδο για την ελληνική οικονομία κρίνεται αναγκαία η βιωσιμότητα και ανάπτυξη του κλάδου των γαλακτοκομικών προϊόντων, τόσο για την ανάπτυξη του κλάδου στην εγχώρια αγορά, όσο και τη στήριξη για την εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών βιομηχανικών μονάδων. Ο χώρος των γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελεί σήμερα έναν ιδιαίτερα δυναμικό κλάδο στην Ελλάδα, ο οποίος κατέχει σημαντική θέση στις εξελίξεις του κλάδου των τροφίμων. Παράλληλα, αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις που προκύπτουν από τη σύγχρονη ‘βιομηχανοποιημένη’ κτηνοτροφία, τη βιοτεχνολογία, τις νέες αντιλήψεις και τάσεις προτιμήσεων των καταναλωτών, την πρόσφατη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και τις ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου. Η διεθνοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθιστά απαραίτητη τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τον εκσυγχρονισμό των τεχνολογιών παραγωγής και τον σχεδιασμό νέων προϊόντων. Ταυτόχρονα, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ο συνεχής έλεγχος για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, καθώς και η στρατηγική επέκταση και βελτίωση της αποδοτικότητας των δικτύων διανομής».

Τα επόμενα βήματα

Κοιτάζοντας μπροστά, ο όμιλος ποντάρει στην αδιάκοπη βελτίωση των προϊόντων μέσα από συστηματική εργασία και έρευνα ώστε να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή που απαιτεί υψηλά ποιοτικά standards, προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και συγκρατημένες τιμές.

Ταυτόχρονα προσβλέπει σε διατήρηση ή ακόμη και αύξηση του μεριδίου αγοράς και αύξηση του κύκλου εργασιών, με επίκεντρο τα στρατηγικής σημασίας προϊόντα και την ολοκλήρωση της απόκτησης της Δωδώνη, αλλά και σε έναν εξαγωγικό προσανατολισμό ο οποίος θα ισχυροποιήσει τα brands του ομίλου και θα επιτρέψει να αντισταθμιστούν οι αυξημένοι, λόγω οικονομικών συνθηκών, επιχειρηματικοί κίνδυνοι.

Στους στρατηγικούς στόχους για το άμεσο μέλλον περιλαμβάνονται επίσης η μεγιστοποίηση της επένδυσης σε Ρουμανία και Βουλγαρία με περαιτέρω επέκταση στην τοπική και την ευρύτερη βαλκανική αγορά, καθώς και η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σε όλες τις αγορές στις οποίες υπάρχει παρουσία μέσω των θυγατρικών εταιρειών.

Τέλος, προτεραιότητες αποτελούν η μείωση του κόστους κυρίως με αναδιοργάνωση των παραγωγικών διαδικασιών, των λειτουργικών τομέων και των δικτύων διανομής, η χρηματοδότηση του επιχειρησιακού πλάνου 2025-2026, καθώς και η κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας και των θυγατρικών της με προγραμματισμένες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Μια ιστορία 40 χρόνων

Το πρώτο «λιθαράκι» μπήκε πριν από 40 χρόνια όταν το καλοκαίρι του 1985 ο Δημήτρης (Τάκης) και ο Μιχάλης Σαράντης ίδρυσαν ένα μικρό τυροκομείο στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων, δημιουργώντας την εταιρεία ΤΥΡΑΣ (Τυροκομικά Αδερφοί Σαράντη). Ωστόσο η ενασχόληση με τον κλάδο είχε αρχίσει αρκετά νωρίτερα καθώς από το 1950 η οικογένειά τους διατηρούσε μία μικρή επιχείρηση που παρασκεύαζε γιαούρτια και τυριά και τα διακινούσε στην ευρύτερη περιοχή.

Στο πέρασμα των ετών η εταιρεία γιγαντώθηκε σταδιακά, ενισχύοντας διαρκώς το οικονομικό και επιχειρηματικό της αποτύπωμα…

Σήμερα η Ελληνικά Γαλακτοκομεία περιλαμβάνει τα εμπορικά σήματα Όλυμπος, Ροδόπη, Τυράς, ΑΓΝΟ, Κλιάφα, Δουμπιά, Κάμπος Χίου, ενώ βρίσκεται στην τελική ευθεία για την απόκτηση της ιστορικής γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη.

Τα προϊόντα του ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία φιγουράρουν στα ράφια και τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ με δεκάδες κωδικούς σε κατηγορίες όπως γάλα, τυρί, βούτυρο, γιαούρτι, φέτα, χυμοί, τσάι, αναψυκτικά, ανθρακούχο νερό, φυτικά προϊόντα και ροφήματα, ενώ η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια.