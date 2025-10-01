PMI Ευρωζώνης: Επέστρεψε σε συρρίκνωση η μεταποίηση τον Σεπτέμβριο

Η μεταποιητική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη συρρικνώθηκε τον Σεπτέμβριο, καθώς οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων έξι μηνών, γεγονός που δείχνει ότι η ανάκαμψη που είχε σημειωθεί στον βιομηχανικό τομέα της περιοχής ήταν εύθραυστη, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Ο Δείκτης PMI της HCOB για τον μεταποιητικό τομέα, που καταρτίζεται από την S&P Global, μειώθηκε στις 49,8 μονάδες τον Σεπτέμβριο από 50,7 μονάδες τον Αύγουστο, η πρώτη μέτρηση που έδειχνε τον δείκτη άνω του ορίου των 50 μονάδων (που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση) από τα μέσα του 2022.

Η εργοστασιακή παραγωγή συνέχισε να αυξάνεται, επεκτείνοντας το σερί επέκτασης που ξεκίνησε τον Μάρτιο, ωστόσο ο ρυθμός επιβραδύνθηκε σημαντικά από την ισχυρή απόδοση του Αυγούστου. Ο δείκτης μειώθηκε στο 50,9 από 52,5.

«Για έβδομο συνεχόμενο μήνα, η παραγωγή στην ευρωζώνη έχει αυξηθεί σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά η πρόοδος ήταν αργή», δήλωσε ο Σάιρους ντε λα Ρούμπια, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

Οι συνθήκες απασχόλησης επιδεινώθηκαν περαιτέρω, καθώς οι κατασκευαστές μείωσαν τις θέσεις εργασίας τους με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών μηνών. Οι εταιρείες σημείωσαν επίσης μεγαλύτερη πρόοδο στη μείωση των ανεκτέλεστων εργασιών, με τις εκκρεμείς παραγγελίες να μειώνονται με τον πιο έντονο ρυθμό από τον Ιούνιο.

Οι τρεις μεγαλύτερες οικονομίες του μπλοκ - Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία - κατέγραψαν όλες συρρίκνωση.

Η Γερμανία κατέγραψε χαμηλό δύο μηνών (49,5 μονάδες) από το 49,8 του Αυγούστου που ήταν υψηλό 38 μηνών, η Ιταλία χαμηλό τριών μηνών (49 μονάδες) και η Γαλλία χαμηλό δύο μηνών (48,2 μονάδες).

Αντίθετα, η Ολλανδία ηγείται της ανάπτυξης με τον δείκτη να πιάνει υψηλό 38 μηνών (53,7 μονάδες). Η ανάπτυξη συνεχίστηκε στην Ελλάδα (52 μονάδες), την Ιρλανδία (51,8 μονάδες) και την Ισπανία (51,5) μονάδες.