Όμιλος Softweb: Έναρξη λειτουργίας των νέων ενοποιημένων εγκαταστάσεων στη Θεσσαλονίκη

Ο Όμιλος Softweb ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των νέων ενοποιημένων εγκαταστάσεών του στη Θεσσαλονίκη, φέρνοντας όλες τις ομάδες του Ομίλου, Softweb και Vitamin Media, κάτω από μία στέγη και καθιερώνοντας το μεγαλύτερο hub Οικοσυμμετρίας στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια κίνηση ορόσημο, που σηματοδοτεί ένα μετασχηματιστικό βήμα στην πορεία ανάπτυξης της εταιρείας και ενισχύει το όραμά της να ηγηθεί της αγοράς, συνδυάζοντας αρμονικά την τεχνολογία με τη δημιουργικότητα.

Οι νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις ενσαρκώνουν τη δέσμευση του Ομίλου να επενδύει σε υποδομές που καλλιεργούν την καινοτομία, ενισχύουν τη συνεργασία και δίνουν στους ανθρώπους της τα εργαλεία να παράγουν λύσεις με υψηλό αντίκτυπο. Ενοποιώντας τις τεχνολογικές και δημιουργικές δυνάμεις σε ένα ενιαίο center of excellence, ο Όμιλος διευρύνει τη δυνατότητά του να σχεδιάζει και να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την εμπειρία του πελάτη.

Η επένδυση αυτή μεταφράζεται σε πιο ολιστικές και πρωτοποριακές λύσεις για τους πελάτες, σε ισχυρότερες συνέργειες για τους συνεργάτες και σε υπεραξία για τους μετόχους, καθώς ενισχύει τη δυναμική του Ομίλου, θωρακίζει τη θέση του στην αγορά και ενδυναμώνει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Η Θεσσαλονίκη υπήρξε πάντοτε η καρδιά των δραστηριοτήτων της Softweb και της Vitamin Media. Με τη νέα αυτή επένδυση, ο Όμιλος όχι μόνο επιβεβαιώνει τις ρίζες του, αλλά και επαναπροσδιορίζει την παρουσία του δημιουργώντας ένα σύγχρονο hub όπου ταλέντο, ιδέες και τεχνολογία συναντώνται για να διαμορφώσουν το μέλλον της Οικοσυμμετρίας.

Ο Όμιλος Softweb κάνει ένα στρατηγικό βήμα προς τα εμπρός, επενδύοντας στους ανθρώπους του, στη δημιουργική εξέλιξη και στο όραμά του να αποτελέσει τον κορυφαίο πάροχο που γεφυρώνει την τεχνολογία με τη δημιουργικότητα στην Ελλάδα.

«Οι νέες ενοποιημένες μας εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν χώρο εργασίας. Αποτελούν το θεμέλιο για το επόμενο κεφάλαιο της πορείας μας, ένα περιβάλλον σχεδιασμένο για να εμπνέει καινοτομία, να επιταχύνει την ανάπτυξη και να δημιουργεί μετρήσιμη αξία για τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους μετόχους μας», δήλωσε ο Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Softweb.