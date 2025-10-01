ΕΤΕπ: Νέα χρηματοδότηση €25,9 εκατ. στην Iberdrola για ανάπτυξη αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε νέα χρηματοδότηση ύψους €25,9 εκατ. με τον Όμιλο Iberdrola για την υποστήριξη της ανάπτυξης του αιολικού πάρκου Gatza, ισχύος 22,5 MW, που βρίσκεται στην Κεντρική Ελλάδα (Δήμοι Ορχομενού και Λοκρών, Βοιωτία και Φθιώτιδα).

Με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, η Iberdrola θα έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 443,5 MW στην Ελλάδα (και 20 MW στην Κύπρο), εδραιώνοντας τη θέση της ως έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αιολικής ενέργειας στη χώρα.

Η συμφωνία, η πρώτη που υπογράφει ο Όμιλος με την Rokas, θυγατρική της Iberdrola στην Ελλάδα, περιλαμβάνει χρηματοδότηση €10 εκατ. από την ΕΤΕπ και επιπλέον χρηματοδότηση €15,9 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.

Η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα στις προσπάθειες της Iberdrola να προωθήσει στρατηγικές υποδομές για την ηλεκτροδότηση, την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή αυτάρκεια στην Ευρώπη. Ενισχύει επίσης τον ρόλο της ΕΤΕπ ως καταλύτη της ενεργειακής μετάβασης στην ήπειρο.

Η συνεργασία της Iberdrola με την ΕΤΕπ έχει πλέον εδραιωθεί ως μία από τις βασικότερες συμμαχίες για την προώθηση ενεργειακών υποδομών, που ενισχύουν την ηλεκτροδότηση των χωρών, διασφαλίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα την ανάπτυξή της στον τομέα της ενέργειας.