ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στη Βιομηχανία Ξύλου στη Λάρισα

Από σήμερα, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 23:59, θα υποβάλλονται αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης «Τεχνίτης Βιομηχανίας Ξύλου», συνολικής διάρκειας 650 ωρών. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και τοπικούς φορείς και θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Λάρισας της ΔΥΠΑ.

Από σήμερα, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 23:59, θα υποβάλλονται αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης «Τεχνίτης Βιομηχανίας Ξύλου», συνολικής διάρκειας 650 ωρών. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και τοπικούς φορείς και θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Λάρισας της ΔΥΠΑ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση βασικών τεχνικών γνώσεων για ξύλινες κατασκευές, όπως ανάγνωση σχεδίου, τεχνολογία υλικών, μηχανική κατεργασία ξύλου και προϊόντων του, καθώς και στατικότητα κατασκευών. Με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντες θα ενισχύσουν τις δυνατότητές τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας σε εταιρείες επεξεργασίας ξύλου.

Το πρόγραμμα υλοποιείται κατόπιν αιτήματος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) και απευθύνεται σε 20 ανέργους ηλικίας 18–55 ετών, κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Η κατάρτιση, τόσο θεωρητική όσο και πρακτική, θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις εγκαταστάσεις της ALFA WOOD GROUP ΑΕ, που εδρεύει στο Νομό Λάρισας.

Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € καθαρά ανά ώρα κατάρτισης και θα καλυφθούν με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω email: [email protected] ή δια ζώσης στο ΚΔΒΜ Λάρισας της ΔΥΠΑ (Ερμογένους 10, Λάρισα, ΤΚ 41447, τηλ.: 2410 564690).

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων, θα ακολουθήσει αξιολόγηση και οι επιλεγμένοι θα ενημερωθούν μέσω email για την οριστική συμμετοχή τους, καθώς και για τις διαδικασίες εγγραφής και παρακολούθησης των θεματικών ενοτήτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΚΔΒΜ Λάρισας της ΔΥΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.