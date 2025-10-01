Και το μεγαλύτερο ολλανδικό συνταξιοδοτικό ταμείο αποσύρεται από Caterpillar

Στα τέλη Μαρτίου αυτό το συνταξιοδοτικό ταμείο, σημαντικός επενδυτής σε πολλές χώρες του κόσμου, κατείχε μετοχές της Caterpillar αξίας 387 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο ολλανδικό συνταξιοδοτικό ταμείο, το ABP, πούλησε το μερίδιό του τον αμερικανικό όμιλο Caterpillar, επιβεβαίωσε μία εκπρόσωπός του σήμερα μετά τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν σε διάφορα τοπικά μέσα ενημέρωσης σύμφωνα με τις οποίες ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποιεί μηχανήματα έργου της εταιρείας.

«Η επενδυτική μας προσέγγιση πρέπει να διασφαλίζει καλές αποδόσεις, αλλά παράλληλα να είναι και κοινωνικά υπεύθυνη», εξήγησε σε ανακοίνωσή του το ABP, το συνταξιοδοτικό ταμείο τριών εκατομμυρίων δημόσιων υπαλλήλων και εργαζόμενων στην εκπαίδευση στην Ολλανδία.

«Αν οι εταιρείες δεν πληρούν τα κριτήριά μας, ξεκινούμε συζητήσεις. Αν αυτές δεν καταλήξουν στα αναμενόμενα αποτελέσματα, το ABP σταματά να επενδύει σε αυτές τις εταιρείες», πρόσθετε η ανακοίνωση του ταμείου.

Τον Αύγουστο το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, το πιο πλούσιο του κόσμου με περιουσιακά στοιχεία ύψους σχεδόν 2 τρισ. δολαρίων, είχε ανακοινώσει ότι πούλησε το μερίδιό του στην Caterpillar, επικαλούμενο παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα προϊόντα της Caterpillar χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη εκτεταμένων και συστηματικών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», είχε εκτιμήσει το νορβηγικό ταμείο.

Από την πλευρά του το ολλανδικό συνταξιοδοτικό ταμείο αρνήθηκε να σχολιάσει τις αποφάσεις του σχετικά με συγκεκριμένες εταιρείες. Ωστόσο, σημείωσε ότι «είναι σαφές ότι η σύνθεση του επενδυτικού μας χαρτοφυλακίου εξελίσσεται, ιδίως σε ό,τι αφορά το Ισραήλ και τη Γάζα».

Η Caterpillar δεν έχει προς το παρόν απαντήσει σε αίτημα του AFP για σχολιασμό.