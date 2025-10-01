Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα κρίνει για την ανακύκλωση

Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα κρίνει τις εξελίξεις με τον εξοπλισμό ανακύκλωσης και τον ΕΔΣΝΑ, παρά τις πρόχειρες ερμηνείες που δίνονται με την αφορμή πρόσφατων αποφάσεων υπηρεσιών του Δημοσίου.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα κρίνει τις εξελίξεις με τον εξοπλισμό ανακύκλωσης και τον ΕΔΣΝΑ, παρά τις πρόχειρες ερμηνείες που δίνονται με την αφορμή πρόσφατων αποφάσεων υπηρεσιών του Δημοσίου. Την ίδια στιγμή δεδομένου ότι επανέρχεται στην επικαιρότητα το θέμα της ανακύκλωσης, αναμένεται ενημέρωση από τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης – ΕΕΑΑ για το αν μετακυλίεται το κόστος της ανακύκλωσης στους Δήμους, και κατ’ επέκταση στους δημότες, καθώς μια τέτοια πρακτική αντιβαίνει την νομοθεσία και θα μπορούσε να καταλήξει σε προσφυγή στην Δικαιοσύνη.

Σε αυτό το πλαίσιο πηγές προσκείμενες στην υπόθεση ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι δεν πρέπει να βιάζονται κάποιοι να ερμηνεύσουν την ορθότητα απόφασης Υπηρεσιών του Δημοσίου σε σχέση με τον ΕΔΣΝΑ για εξοπλισμό ανακύκλωσης, αφού το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ο τελικός κριτής και έχει ήδη κρίνει απορρίπτοντας τα ευρήματα της Υπηρεσίας του Δημοσίου».

Όπως διευκρίνιζαν, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 66 Δήμοι Μέλη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής είναι και Μέλη του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νόμου Αττικής - ΕΔΣΝΑ, όλες οι αποφάσεις που αφορούν τον ΕΔΣΝΑ και επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, τα Μέλη του παρακολουθούνται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σε αυτό το πλαίσιο εξηγούσαν μάλιστα ότι η πρόσφατη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ και ΕΚΤ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά στον ΕΔΣΝΑ και σχετίζεται με εξοπλισμό ανακύκλωσης, που ήδη έχει τοποθετηθεί και λειτουργεί με επιτυχία σε 42 Δήμους της Αττικής, δεν ήταν παρά μια αναμενόμενη διοικητική πράξη που εφαρμόζει την σχετική απόφαση της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου – ΕΔΕΛ του ίδιου Υπουργείου.

Η συγκεκριμένη διοικητική πράξη, η οποία σημειωτέον καθυστέρησε σχεδόν 2 μήνες να εκδοθεί, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση, ώστε ο ΕΔΣΝΑ να προσφύγει εναντίον της συγκεκριμένης απόφασης προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, για να κριθεί οριστικά η βασιμότητα ή το αυθαίρετο της απόφασης της ΕΔΕΛ.

Η παλαιότερη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σε κάθε περίπτωση βάσει του Συντάγματος, το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της χώρας και οι αποφάσεις του είναι τελεσίδικες.

Αξίζει να σημειωθεί άλλωστε ότι σε σχετική προσφυγή που είχε γίνει από Δήμο της Αττικής, που είναι Μέλος τόσο της ΠΕΔ Αττικής όσο και του ΕΔΣΝΑ, για την προμήθεια ίδιου εξοπλισμού ανακύκλωσης, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 1345/2.10.2024 απόφαση, με την οποία απέρριψε πλήρως τα ευρήματα της ΕΔΕΛ (για τον ΕΔΣΝΑ), αφού η συγκεκριμένη απόφαση της ΕΔΕΛ είχε κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τονίζοντας ότι τα ευρήματα της ΕΔΕΛ είναι αυθαίρετα και αναιτιολόγητα.

Για αυτό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι πολύ επιφυλακτικοί με αποφάσεις της Διοίκησης, γιατί, σε αρκετές περιπτώσεις, οι Δήμοι και οι δημότες έχουν ταλαιπωρηθεί με αυθαίρετες και λανθασμένες αποφάσεις της Διοίκησης. Ευτυχώς που υπάρχει η Δικαιοσύνη, που είναι ανεξάρτητη και δεν παίζει επιχειρηματικά ή/και επικοινωνιακά παιχνίδια. Επίσης, δεν πρέπει να συγχέεται το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, αφού δεν έχουν καμία σχέση, καμία σύνδεση και καμία ομοιότητα.

Μετακυλίεται το κόστος στους δημότες;

Με την ευκαιρία αυτή και επειδή επανέρχεται στην επικαιρότητα το θέμα της ανακύκλωσης, αναμένεται ενημέρωση από τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης – ΕΕΑΑ με τους μπλε κάδους, σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί, ώστε να μην μετακυλίεται το κόστος της συλλογής, μεταφοράς αλλά της διαλογής (στα ΚΔΑΥ) των μπλε κάδων στους Δήμους, αφού η κοινοτική και ελληνική νομοθεσία ορίζει ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει» για την ανακύκλωση. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις – παραγωγοί αποβλήτων συσκευασίας πρέπει να πληρώνουν για την ανακύκλωση και αυτοί ήδη πληρώνουν εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο στην ΕΕΑΑ. Η μετακύλιση του κόστους της ανακύκλωσης στους Δήμους, δηλαδή στους δημότες, είναι παράνομη και πρέπει να σταματήσει, ακόμα και με προσφυγή στη Δικαιοσύνη, εάν απαιτηθεί.