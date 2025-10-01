ΟΔΔΗΧ: Στο 1,78% η απόδοση για τα τρίμηνα έντοκα γραμμάτια - Αντλήθηκαν 500 εκατ. ευρώ

Στο 1,78% διαμορφώθηκε η απόδοση από τη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων διάρκειας ύψους 500 εκατ. ευρώ που διενεργήθηκε την Τετάρτη από τον ΟΔΔΗΧ.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 994 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,99 φορές. Στην αντίστοιχη δημοπρασία του Ιουλίου, η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 1,76%.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.