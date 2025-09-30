Ειδήσεις | Ελλάδα

Κλήρωση Eurojackpot 30/09/25: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

Newsroom
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (30/09), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 18 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot με αριθμό 164 είναι οι εξής: 8, 11, 13, 24, 27 και 3 και 7.

Η κλήρωση, στην οποία παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.

