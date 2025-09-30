Αγορές | Commodities

Νέο ρεκόρ ο χρυσός στην «σκιά» του ομοσπονδιακού shutdown

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Νέο ρεκόρ ο χρυσός στην «σκιά» του ομοσπονδιακού shutdown
Νέο ιστορικό υψηλό έπιασαν την Τρίτη οι τιμές του χρυσού.

Νέο ιστορικό υψηλό έπιασαν την Τρίτη οι τιμές του χρυσού, καθώς οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις ενός shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις ΗΠΑ σε συνδυασμό με τις απώλειες του δολαρίου ενίσχυσαν τη δυναμική του μετάλλου, το οποίο αποτελεί καταφύγιο των επενδυτών σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας.

Πιο αναλυτικά, οι τιμές του χρυσού στην spot αγορά έκλεισαν στα 3.843,43 δολάρια/ουγγιά, καταγράφοντας κέρδη 0,3%, ενώ νωρίτερα μέσα στην ημέρα έφτασαν να ενισχύονται ως και τα 3.871,45 δολάρια. Τα συμβόλαια παραδόσεως Δεκεμβρίου στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης ενισχύθηκαν κατά 0,5% στα 3.873,50 δολάρια/ουγγιά, καταρρίπτοντας ακόμα ένα ρεκόρ μέσα στο 2025.

Ο χρυσός έκλεισε τον Σεπτέμβριο με κέρδη που ξεπέρασαν το 11,5%, στην καλύτερη μηνιαία επίδοσή του από τον Αύγουστο του 2011, ενώ μέσα στο 2025 το μέταλλο καταγράφει ράλι σχεδόν 50%.

Στα υπόλοιπα μέταλλά, το ασήμι υποχώρησε την Τρίτη κατά 1,1% στα 46,42 δολάρια/ουγγιά, αλλά έκλεισε τον μήνα άνοδο 17% μέχρι στιγμής αυτό το μήνα. Η πλατίνα έχασε 2,7% στα 1.576,75 δολάρια και το παλλάδιο υποχώρησε 1,5% στα 1.249,37 δολάρια.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έρχεται η Κίμπερλι - Έρχονται προσλήψεις και ανταμοιβές - Ο άγνωστος κ. Σαράκης - Το μάθημα του Μωραΐτη

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ - Κανονικά οι πτήσεις

Πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο για 20.000 προσλήψεις το 2026 και μπόνους παραγωγικότητας στο Δημόσιο

tags:
Χρυσός
Ασήμι
Shutdown

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider