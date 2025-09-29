Ιταλία: Η Ίντερ κατέγραψε κέρδη στον ισολογισμό της για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια

Η Ίντερ, δευτεραθλήτρια Ιταλίας και Ευρώπης το 2025, κατέγραψε τα πρώτα της κέρδη έπειτα από 15 χρόνια, στο τέλος της σεζόν 2024-25, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (29/9) ο σύλλογος της Λομβαρδίας.

Η Ίντερ, δευτεραθλήτρια Ιταλίας και Ευρώπης το 2025, κατέγραψε τα πρώτα της κέρδη έπειτα από 15 χρόνια, στο τέλος της σεζόν 2024-25, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (29/9) ο σύλλογος της Λομβαρδίας. «Νέα αύξηση του κύκλου εργασιών και πρώτα κέρδη έπειτα από 15 χρόνια: είναι η απόδειξη μιας ισχυρής οικονομικής πειθαρχίας», ανέφερε η Ίντερ στην ανακοίνωσή της.

Κατά τη χρήση 2024-25, που έκλεισε στις 30 Ιουνίου 2025, η Ίντερ σημείωσε κύκλο εργασιών 567 εκατ. ευρώ, «το μεγαλύτερο που έχει επιτευχθεί ποτέ στη Serie A», σύμφωνα με τον σύλλογο. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 35,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή αύξηση 70 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, όταν είχε καταγράψει ζημιές ύψους 35,7 εκατ. ευρώ το 2023-24.

«Τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται στην αύξηση των εσόδων από τις εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς και στη συμμετοχή στην πρώτη έκδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων», εξήγησε η Ίντερ, η οποία άλλαξε ιδιοκτήτη τον Μάιο 2024, με την ανάληψη ελέγχου από το αμερικανικό fund Oaktree.

Τη σεζόν 2024-25, η Ίντερ τερμάτισε στη δεύτερη θέση του ιταλικού πρωταθλήματος, έναν βαθμό πίσω από τη Νάπολι που στέφθηκε πρωταθλήτρια στην 38η και τελευταία αγωνιστική. Στη συνέχεια, έφτασε στον τελικό του Champions League, όπου ηττήθηκε με 5-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Αμέσως μετά, και προς γενική έκπληξη, ο προπονητής Σιμόνε Ιντσάγκι αποχώρησε από τον πάγκο για να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαοτδική Αραβία και αντικαταστάθηκε από τον Κρίστιαν Κιβού. Η Ίντερ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πέμπτη θέση του ιταλικού πρωταθλήματος, τρεις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο και μεγάλο αντίπαλο, Μίλαν.

Οι δύο ομάδες του Μιλάνου έχουν σχέδιο για την κατασκευή νέου γηπέδου Σαν Σίρο, που εξαρτάται από την πώληση του τωρινού γηπέδου και των γύρω εκτάσεων από τον δήμο Μιλάνου. Το δημοτικό συμβούλιο αναμένεται να αποφασίσει για την πώληση αυτή τη Δευτέρα.

Η Ίντερ ολοκλήρωσε την ανακοίνωσή της τονίζοντας ότι οι ιδιοκτήτες της «...έχουν εγκρίνει επενδύσεις στις υποδομές του συλλόγου, συμπεριλαμβανομένου ενός έργου περίπου 100 εκατ. ευρώ για τα προπονητικά κέντρα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ