Νέο ιστορικό υψηλό για τον χρυσό - Πάνω από τα 3.800 δολάρια

Ο χρυσός spot σκαρφάλωσε 1,9%. Τα futures χρυσού ενισχύθηκαν 1,2%.

Ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 3.800 δολάρια ανά ουγγιά οι τιμές του χρυσού τη Δευτέρα, καταρρίπτοντας ένα νέο ρεκόρ, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν μαζικά προς το ασφαλές καταφύγιο λόγω των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ και της κλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων.

Παράλληλα, το επενδυτικό κοινό είχε στρέψει το βλέμμα του στην πιθανή διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, καθώς πλησιάζει η προθεσμία χρηματοδότησης αυτής της εβδομάδας. Το Σαββατοκύριακο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο NBC News ότι ενδέχεται να γίνουν μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων, εάν το Κογκρέσο δεν αποτρέψει τη διακοπή λειτουργίας.

Η προσοχή στρέφεται στις δηλώσεις αξιωματούχων της Fed, αναζητώντας ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής αν προκύψει απώλεια ορατότητας λόγω του shutdown.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο χρυσός στην αγορά spot σκαρφάλωσε 1,9% στα 3.829,63 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα ενδοσυνεδριακά άγγιξε το ιστορικό υψηλό των 3.833,37 δολαρίων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ ενισχύθηκαν 1,2% στα 3.855,2 δολάρια ανά ουγγιά. Ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο άνω του 43% μέχρι στιγμής φέτος.

Το δολάριο υποχώρησε κατά 0,2%.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι στην αγορά σποτ πρόσθεσε 1,9% στα 46,85 δολάρια ανά ουγγιά, σε νέο υψηλό άνω των 14 ετών, ενώ το παλλάδιο υποχώρησε 1,1% στα 1.255,61 δολάρια. Η πλατίνα αναρριχήθηκε κατά 1,5% στα 1.592,65 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο σε περισσότερα από 12 χρόνια.

