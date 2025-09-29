Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές με ώθηση από τους κλάδους υγείας και τεχνολογίας

Η βέλγικη φαρμακοβιομηχανία UCB κατέγραψε άλμα 15,6%, ενώ η βρετανική GSK πρόσθεσε σχεδόν 3%.

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν τα περισσότερα από τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τη Δευτέρα, καθώς ο τομέας της υγείας και της τεχνολογίας κατέγραψαν κέρδη, δίνοντας ώθηση στους δείκτες.

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές είχαν στρέψει την προσοχή τους σε ένα πιθανό "shutdown" της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ αργότερα μέσα στην εβδομάδα εάν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συναίνεση στο Κογκρέσο για ένα νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης έως την 1η Οκτωβρίου.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,18% στις 555,54 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να ολοκληρώνουν στο «πράσινο». Στον τομέα της υγείας, η βέλγικη φαρμακοβιομηχανία UCB κατέγραψε άλμα 15,6%, ενώ η βρετανική GSK πρόσθεσε σχεδόν 3%. Ο Euro Stoxx 50 κέρδισε 0,14% στις 5.507 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο 0,15% στις 23.775 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε 0,13% στις 7.880 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 πρόσθεσε 0,16% στις 9.299 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κατέγραψε απώλειες 0,22% στις 42.554 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί 0,11% στις 15.320 μονάδες.

Στο εταιρικό μέτωπο, η Lufthansa ανακοίνωσε την κατάργηση περίπου 4.000 θέσεων εργασίας έως το 2030, θέτοντας υψηλότερους στόχους για κερδοφορία και καθώς σχεδιάζει συγχώνευση υπηρεσιών και ευρεία ψηφιοποίηση διαδικασιών. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω του υψηλού λειτουργικού κόστους.

Μάλιστα, μέσα στο 2024, εξέδωσε δύο προειδοποιήσεις για τα κέρδη και υποβάθμισε τον στόχο επίτευξης λειτουργικού περιθωρίου 8% έως το 2025. Ωστόσο, τη Δευτέρα, η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι εμμένει στον στόχο της για επίτευξη λειτουργικών κερδών στο 8-10% των εσόδων, τονίζοντας ότι έχει αναβληθεί για αργότερα μέσα στη δεκαετία, στο πλαίσιο των νέων μεσοπρόθεσμων στόχων για το 2028 και το 2030. Η μετοχή της εταιρείας ενισχύθηκε 0,15%.

Επίσης, η δανική βιοτεχνολογική εταιρεία Genmab ανακοίνωσε σχέδια για την εξαγορά της φαρμακευτικής εταιρείας Merus, με έδρα την Ουτρέχτη, σε μια συμφωνία αξίας 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο έφτασε ο πληθωρισμός στην Ισπανία. Συγκεκριμένα, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους, από 2,7% τον Αύγουστο, στοιχεία που ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων. Ο δείκτης των υφιστάμενων πιέσεων υποχώρησε στο 2,3%, και ήταν αντίθετος με τις προβλέψεις για άνοδο.