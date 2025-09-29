Πρώτη αντίδραση Χαμάς: «Δεν έχουμε λάβει γραπτώς το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα»

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγο μετά την κοινή συνέντευξη Τύπου του Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην οποία ο Ισραηλινός υπουργός εξέφρασε την υποστήριξή του στο σχέδιο των ΗΠΑ.

Η Χαμάς δεν έχει λάβει ακόμη γραπτώς το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, όπως δήλωσε ο αξιωματούχος της οργάνωσης Μαχμούντ Μαρντάουι σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera Mubasher TV.

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγο μετά την κοινή συνέντευξη Τύπου του Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην οποία ο Ισραηλινός υπουργός εξέφρασε την υποστήριξή του στο σχέδιο των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, εφόσον και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως. Εντός 72 ωρών από τη στιγμή που το Ισραήλ την κάνει αποδεκτή, όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα πρέπει να επιστρέψουν στο Ισραήλ. Αφού επιστραφούν όλοι οι όμηροι, το Ισραήλ θα πρέπει να απελευθερώσει 250 ισοβίτες Παλαιστίνιους και 1.700 Γαζαίους που συνελήφθησαν μετά την 7η Οκτωβρίου 2023.

Το Ισραήλ δεν θα κατακτήσει, ούτε θα προσαρτήσει τη Λωρίδα της Γάζας, τη διακυβέρνηση της οποίας θα αναλάβει προσωρινά μια μεταβατική, τεχνοκρατική, απολίτικη παλαιστινιακή επιτροπή. Ο ίδιος ο Τραμπ θα προεδρεύει σε μια επιτροπή που θα επιβλέπει το μεταβατικό στάδιο στον θύλακα και στην οποία θα μετέχουν και άλλοι αρχηγοί κρατών, συμπεριλαμβανομένου και του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Τα μέλη της Χαμάς θα πρέπει να συμφωνήσουν ότι δεν θα διαδραματίσουν κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, εμμέσως, ευθέως ή με οποιαδήποτε μορφή. Στα μέλη της οργάνωσης που επιθυμούν να φύγουν από τη Γάζα θα παρασχεθεί ασφαλής διέλευση για τις χώρες που θα τα δεχτούν ενώ προβλέπεται και αμνηστία σε όσους δεχτούν να καταθέσουν τα όπλα.

Κανείς δεν θα υποχρεωθεί να φύγει από τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα μπορούν να το κάνουν ελεύθερα και να επιστρέψουν επίσης.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ