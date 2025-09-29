Ειδήσεις | Διεθνή

Βόρεια Κορέα στον ΟΗΕ: Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ το πυρηνικό μας πρόγραμμα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Βόρεια Κορέα στον ΟΗΕ: Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ το πυρηνικό μας πρόγραμμα
Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το πυρηνικό της πρόγραμμα, δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών της χώρας, Κιμ Σον Γκιόνγκ, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντάς το ως «ισοδύναμο με το να απαιτούμε να παραδώσει την κυριαρχία και το δικαίωμα στην ύπαρξη».

Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το πυρηνικό της πρόγραμμα, δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών της χώρας, Κιμ Σον Γκιόνγκ, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντάς το ως «ισοδύναμο με το να απαιτούμε να παραδώσει την κυριαρχία και το δικαίωμα στην ύπαρξη».

Είναι η πρώτη φορά που η Βόρεια Κορέα απέστειλε αξιωματούχο από την Πιονγιάνγκ για να απευθυνθεί στην ετήσια συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών για τη Γενική Συνέλευση, από τότε που ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας επισκέφθηκε τη Νέα Υόρκη το 2018.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επιχειρήσεις στήνει στην Αθήνα ο Τζόρτζε Τζόκοβιτς

Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών

Η Τουρκία έχασε τον «πόλεμο» του κεμπάπ στην ΕΕ!

tags:
Βόρεια Κορέα
ΟΗΕ
Πυρηνικά

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider