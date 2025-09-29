Στο «πράσινο» η Wall Street - Rebound για την Nvidia

Το επενδυτικό ηθικό ενισχύθηκε από την ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών που σχετίζονται με το AI.

Ήπια κέρδη κατέγραψαν οι δείκτες στην Wall Street τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές κατάφεραν να παραβλέψουν τις ανησυχίες σχετικά με ένα πιθανό "shutdown" της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, ενώ το ηθικό τους ενισχύθηκε από την ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Ειδικότερα, τα βλέμματα των traders ήταν στραμμένα στην πιθανή διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, καθώς πλησιάζει η προθεσμία χρηματοδότησης αυτής της εβδομάδας. Το Σαββατοκύριακο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο NBC News ότι ενδέχεται να γίνουν μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων, εάν το Κογκρέσο δεν αποτρέψει τη διακοπή λειτουργίας.

Η προσοχή στράφηκε στις δηλώσεις αξιωματούχων της Fed, αναζητώντας ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής αν προκύψει απώλεια ορατότητας λόγω του shutdown.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones κέρδισε 0,15% στις 46.316 μονάδες, ενώ ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,27% στις 6.661 μονάδες. Ο Nasdaq πρόσθεσε 0,48% στις 22.591 μονάδες με ώθηση από την άνοδο της μετοχής της Nvidia κατά 2,1%, η οποία άσκησε «πιέσεις» στις αγορές την προηγούμενη εβδομάδα.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Electronic Arts (ΕΑ) κατέγραψε άλμα 4,5% μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για την εξαγορά της εταιρείας παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών έναντι 55 δισ. δολαρίων από το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, η Silver Lake και η Affinity Partners. Σύμφωνα με το CNBC, το deal αποτιμά στα 210 δολάρια την κάθε μετοχή της Electronic Arts, ενώ μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς η EA θα αποσυρθεί από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Επιπλέον, η μετοχή της δανικής φαρμακευτικής εταιρείας Novo Nordisk που είναι εισηγμένη στις ΗΠΑ υποχώρησε 0,2% μετά την υποβάθμιση της Morgan Stanley από «equal weight» σε «underweight». Η Morgan Stanley επικαλέστηκε τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στον τομέα του GLP-1 και άλλους κινδύνους πτώσης.

Στα μάκρο της ημέρας, σε υψηλό πέντε μηνών αυξήθηκαν οι επικείμενες πωλήσεις κατοικιών στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, καθώς η πτώση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων έδωσε την απαραίτητη ώθηση στην υποτονική αγορά ακινήτων.

Ειδικότερα, δείκτης επικείμενων πωλήσεων κατοικιών, με βάση τα υπογεγραμμένα συμβόλαια, σημείωσε άλμα 4% τον περασμένο μήνα, φτάνοντας τα 74,7, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Εθνική Ένωση Μεσιτών Ακινήτων. Τον Ιούλιο είχαν καταγράψει πτώση 0,3%.

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, η πρόεδρος της Fed στο Κλίβελαντ Μπεθ Χάμκας ανέφερε πως η Fed βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις, καθώς προσπαθεί να εξισορροπήσει την καταπολέμηση του επίμονου πληθωρισμού και την προστασία των θέσεων εργασίας. «Από την πλευρά του πληθωρισμού αυτή τη στιγμή, συνεχίζω να ανησυχώ για το πού βρισκόμαστε», τόνισε .

Ερωτηθείσα αν είναι λάθος για την Fed να μειώνει τα επιτόκια, η Χάμακ έκανε λόγο για «μια δύσκολη περίοδο για τη νομισματική πολιτική», λέγοντας ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αντιμετωπίζει πιέσεις και από τις δύο πλευρές της εντολής της.

Οι επενδυτές αναμένουν αυτήν εβδομάδα μια σειρά από οικονομικά στοιχεία, και ιδιαίτερα την Παρασκευή όπου θα ανακοινωθεί η έκθεση για τις θέσεις εργασίας (nonfarm payrolls).