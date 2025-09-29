Ειδήσεις | Διεθνή

Ουκρανία: Ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση για 6η μέρα

Ουκρανία: Ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση για 6η μέρα
Ο σταθμός της Ζαπορίζια στην νότια Ουκρανία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ρωσίας από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, και η μία πλευρά κατηγορεί επανειλημμένα την άλλη ότι βομβαρδίζει τον σταθμό.

Ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια της Ουκρανίας εξακολουθεί να μην ηλεκτροδοτείται εκτός των εγκαταστάσεών του εδώ και έξι ημέρες, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Γκρόσι είπε ότι συναντήθηκε με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα στη Βαρσοβία και αντήλλαξαν απόψεις για τον πυρηνικό σταθμό, προσθέτοντας ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας εργάζεται για να διευκολύνει την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Ο σταθμός της Ζαπορίζια στην νότια Ουκρανία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ρωσίας από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, και η μία πλευρά κατηγορεί επανειλημμένα την άλλη ότι βομβαρδίζει τον σταθμό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Ουκρανία
Ρωσία
Πυρηνικά

