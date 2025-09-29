Πτώση άνω του 3% για το πετρέλαιο

Το βλέμμα των επενδυτών στον OPEC+ που σχεδιάζει νέα αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Νοέμβριο.

Πτώση άνω του 3% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, μετά την επανέναρξη των εξαγωγών αργού πετρελαίου από την περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ μέσω της Τουρκίας το Σαββατοκύριακο, την ίδια στιγμή που ο OPEC+ σχεδιάζει νέα αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Νοέμβριο, αυξάνοντας έτσι την παγκόσμια προσφορά.

Ειδικότερα, τα futures του Brent διολίσθησαν κατά 2,16 δολάρια ή 3,08%, κλείνοντας στα 67,97 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate σημείωσε πτώση 2,27 δολαρίων ή 3,45% στα 63,45 δολάρια το βαρέλι.

Ξεκίνησε το Σάββατο η ροή αργού πετρελαίου μέσω αγωγού από το Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ προς την Τουρκία για πρώτη φορά μετά από 2,5 χρόνια, μετά την επίτευξη προσωρινής συμφωνίας που έλυσε το αδιέξοδο, σύμφωνα με το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράκ.

Η συμφωνία μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Ιράκ, της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν (KRG) και των ξένων παραγωγών πετρελαίου που δραστηριοποιούνται στην περιοχή θα επιτρέψει τη ροή 180.000 έως 190.000 βαρελιών αργού πετρελαίου την ημέρα προς το λιμάνι Ceyhan της Τουρκίας.

Οι ΗΠΑ πίεσαν για την επανεκκίνηση, η οποία αναμένεται να φέρει τελικά έως και 230.000 βαρέλια αργού την ημέρα πίσω στις διεθνείς αγορές.

Ο OPEC+, πιθανότατα θα εγκρίνει μια ακόμα αύξηση της παραγωγής αργού πετρελαίου κατά τουλάχιστον 137.000 βαρέλια την ημέρα στη συνεδρίαση της Κυριακής.

Ωστόσο, ο OPEC+ αντλεί σχεδόν 500.000 βαρέλια την ημέρα λιγότερο από τους στόχους του, αψηφώντας τις προσδοκίες της αγοράς για υπερπροσφορά.