Ν. Κορέα: Αδυνατούμε να προκαταβάλουμε τα $350 δισ. που μας ζητά ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο πλαίσιο της συμφωνίας για τους δασμούς έχει ζητήσει αυτό το ποσό σε επενδύσεις και τις θέλει... τώρα.

Η Νότια Κορέα δεν είναι σε θέση να καταβάλει προκαταβολικά 350 δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως πρότεινε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τη μείωση των δασμών, και αναζητεί μια εναλλακτική λύση, δήλωσε σύμβουλος του Νοτιοκορεάτη προέδρου Λι Τζάε Μιουνγκ, σύμφωνα με το Reuters.

Από τότε που επετεύχθη μια άτυπη συμφωνία μεταξύ των ηγετών των δύο συμμάχων τον Ιούλιο για μείωση των αμερικανικών δασμών από 25% σε 15%, όπως είχε προηγουμένως επιβάλει ο Τραμπ, η Νότια Κορέα έχει δηλώσει ότι τα 350 δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις θα λάβουν τη μορφή δανείων, κρατικών εγγυήσεων και μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Τραμπ, σε δηλώσεις του αυτή την εβδομάδα, ανέφερε ότι η Νότια Κορέα θα προσφέρει την επένδυση «προκαταβολικά», παρά τον ισχυρισμό της Σεούλ ότι ένα τέτοιο ποσό θα μπορούσε να οδηγήσει την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας σε οικονομική κρίση.

«Η θέση που εκφράζουμε δεν αποτελεί διαπραγματευτική τακτική, αλλά αντικειμενικά και ρεαλιστικά δεν είναι ένα επίπεδο που μπορούμε να διαχειριστούμε», δήλωσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας της Νότιας Κορέας, Γουί Σουνγκ-λακ (Wi Sung-lac), στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel A News.

«Δεν μπορούμε να καταβάλουμε 350 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά», πρόσθεσε.

Η Νότια Κορέα, η οποία δεσμεύτηκε τον Ιούλιο να επενδύσει 350 δισεκατομμύρια δολάρια σε έργα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει αντιδράσει στις αμερικανικές απαιτήσεις για έλεγχο επί των κεφαλαίων, και Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι δηλώνουν ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίσημη επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ υποστήριξε το ύψος των εσόδων που, όπως είπε, αποφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες η ευρείας κλίμακας πολιτική δασμών που εφαρμόζει, δηλώνοντας: «Από την Ιαπωνία έχουμε 550 δισεκατομμύρια, από τη Νότια Κορέα 350 δισεκατομμύρια. Αυτά είναι προκαταβολικά».

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι, χωρίς δικλίδες ασφαλείας, όπως μια συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων (currency swap), η οικονομία της χώρας - με συναλλαγματικά αποθέματα ύψους 410 δισεκατομμυρίων δολαρίων - θα βυθιζόταν σε κρίση αν έπρεπε να πραγματοποιηθεί μια τόσο μεγάλη εκταμίευση.

Ο Γουί Σουνγκ-λακ (Wi Sung-lac), ανώτατος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λι, δήλωσε ότι κανείς δεν θα αμφισβητούσε τη θέση της Νότιας Κορέας σχετικά με το πόσο ανέφικτο είναι το ποσό, αν επρόκειτο να καταβληθεί προκαταβολικά και σε μετρητά.

«Συζητούμε εναλλακτικές λύσεις», είπε, προσθέτοντας ότι η Σεούλ στοχεύει σε μια σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), η οποία θα φιλοξενηθεί στη Νότια Κορέα τον επόμενο μήνα και στην οποία αναμένεται να παραστεί και ο Τραμπ, ώστε να οριστικοποιηθεί η εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον.