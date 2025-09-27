Ηράκλειο: Εντοπίστηκε κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου

Πρόκειται για άνδρα 60 ετών σε ανοσοκαταστολή από χωριό του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ και πήγε στο νοσοκομείο με συμπτώματα μηνιγγίτιδας.

Το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στην Κρήτη. Πρόκειται για άνδρα 60 ετών σε ανοσοκαταστολή από χωριό του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ και πήγε στο νοσοκομείο με συμπτώματα μηνιγγίτιδας.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνη Παπαδάκη, πρόκειται για εγχώριο κρούσμα, καθώς ο άνθρωπος αυτός δεν είχε ταξιδέψει, οπότε έχει ήδη ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ το οποίο περιλαμβάνει εκτεταμένους ψεκασμούς στην περιοχή ενώ ήδη έχουν τοποθετηθεί παγίδες προκειμένου να συλλεχθούν κουνούπια που θα σταλούν για εξέταση στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας του ΙΤΕ. Επίσης μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τον κ. Παπαδάκη, θα ξεκινήσει και ενημέρωση του πληθυσμού της περιοχής σε ό,τι αφορά τα στάσιμα νερά ή και τα πηγάδια, στα οποία επίσης θα γίνουν προνυμφοκτονίες.

«Δεν χρειάζεται πανικός, ωστόσο λόγω και του καιρού θα πρέπει οι πολίτες με κάποιο τρόπο να προστατεύονται από τα τσιμπήματα ειδικά μετά το σούρουπο, με ειδικές λοσιόν ή και με ρούχα που να σκεπάζουν τα γυμνά σημεία του σώματος» ανέφερε ο κ. Παπαδάκης, ο οποίος προσέθεσε ότι το γεγονός πως δεν έχει μέχρι στιγμής υπάρξει πληροφορία ή άλλη ένδειξη για άλλο κρούσμα, είναι καθησυχαστικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ