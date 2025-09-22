Ειδήσεις | Διεθνή

Αμερικανός πρέσβης: Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα υπερασπιστούν «κάθε σπιθαμή» νατοϊκού εδάφους

Newsroom
Αμερικανός πρέσβης: Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα υπερασπιστούν «κάθε σπιθαμή» νατοϊκού εδάφους
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους θα υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή του εδάφους της νατοϊκής συμμαχίας, δήλωσε ο νέος πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους θα υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή του εδάφους της νατοϊκής συμμαχίας, δήλωσε ο νέος πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, ο Μάικλ Γουόλτς, στο Συμβούλιο Ασφαλείας που συνεδριάζει με αντικείμενο τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου ευρωπαϊκών χωρών από τη Ρωσία.

«Θέλω να αδράξω αυτήν την πρώτη ευκαιρία για να επαναλάβω και να τονίσω ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί μας θα υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή του ΝΑΤΟϊκού εδάφους» είπε ο Γουόλτς στην πρώτη συμμετοχή του σε Συμβούλιο αφού ανέλαβε τα νέα καθήκοντά του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

