Σε εξέλιξη περιβαλλοντική διαβούλευση για τη δημιουργία 5άστερου θέρετρου με δυναμικότητα 805 κλινών που θα λειτουργεί σε 12μηνη βάση. Το story και το project.

Τη λειτουργία mega τουριστικού θέρετρου με δυναμικότητα 805 κλινών που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 12μηνη βάση προβλέπει σχεδιασμός της Ella Resorts για το πρώην ξενοδοχείο Ήλιος στο 36ο χλμ. της Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου Αθηνών – Σουνίου, με τον φορέα να προχωρά τις διεργασίες που σχετίζονται με τα αδειοδοτικά.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι σε εξέλιξη, και έως τις 3 Μαρτίου, η δημόσια διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο. Βάσει της ΜΠΕ, η ολοκλήρωση των εργασιών από την εκκίνησή τους υπολογίζεται ότι θα απαιτήσει περίπου 18 μήνες.

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης η ΜΠΕ αφορά «την ολοκλήρωση της κατασκευής του ημιτελούς κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος (πρώην ΗΛΙΟΣ) και τη λειτουργία του ως πέντε αστέρων (5*), δυναμικότητας 805 κλινών, εντός τριών γηπέδων που διαχωρίζονται από τη Λεωφόρο Αθηνών -Σουνίου και από αγροτική οδό, εν μέρει εντός σχεδίου περιοχής “Αγία Μαρίνα”, στην παραλία της Αλθέας.

Φορέας της επένδυσης είναι η «HELIOS 2 Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Α.Ε.» που συνδέεται με την Ella Resorts σε συνέχεια της απόκτησης του συγκροτήματος το 2023 από την Eurobank με τίμημα άνω των 20 εκατ. ευρώ.

Να αναφέρουμε ότι ο φορέας υλοποίησης, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι στη φάση έκδοσης οικοδομικών αδειών για την επένδυση που εκτιμάται σε άνω των 50 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα έναρξης λειτουργίας το 2028, εφόσον, βέβαια, προχωρήσουν εντός χρονοδιαγραμμάτων και οι αδειοδοτικές διαδικασίες. Αποτελεί ένα μεγάλο και φιλόδοξο επενδυτικό στοίχημα για τον τουριστικό φορέα της HIG δεδομένου ότι θα αναπτυχθεί στο παραλιακό μέτωπο και σε μια περιοχή όπου υπάρχουν λίγα πολύ μεγάλα projects (π.χ. Grand Resort).

Όπως σημειώνεται στην υπό διαβούλευση ΜΠΕ, ο φέρων οργανισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων έχει υλοποιηθεί, ενώ προβλέπεται η αποπεράτωση των εγκαταστάσεων με όλες τις απαραίτητες προσθήκες και λεπτομέρειες ώστε το ξενοδοχειακό συγκρότημα να καταστεί λειτουργικό.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα προβλέπεται να είναι υψηλών προδιαγραφών, 805 κλινών, περιλαμβάνοντας δωμάτια, σουίτες, εστιατόρια, πισίνες, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο θα υπάρχουν χώροι φύτευσης και στάθμευσης. Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) για την εξυπηρέτηση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος.

Το story

Αυτό που, βέβαια, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πέραν του ότι αφορά σε ένα από τα πλέον σημαντικά επενδυτικά προγράμματα του τουριστικού βραχίονα του ομίλου HIG Capital στην Αττική, είναι ότι το project έχει το story του, καθώς συνδέεται με το γνωστό συγκρότημα που ξεκίνησε να κατασκευάζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1970, έμεινε ημιτελές χωρίς να λειτουργήσει ποτέ.

Να αναφέρουμε ότι για το έργο είχε υποβληθεί και στο παρελθόν φάκελος Μ.Π.Ε., ωστόσο το 2023 αποφασίστηκε η διακοπή της διαδικασίας με σκοπό την αναθεώρηση και ουσιώδη τροποποίησή του έργου, με τις αλλαγές να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, βελτιωμένες προτάσεις για τη σύνδεση των γεωτεμαχίων, για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), αλλά και, όπως σημειώνεται, «για την οπτική ενσωμάτωση του έργου στο περιβάλλον σε μία προσπάθεια θεραπείας των ουσιωδών ελλείψεων και λαθών του πρωταρχικού σχεδιασμού, εντάσσοντας έναν πιο σύγχρονο και περιβαλλοντικά βιώσιμο σχεδιασμό για την αποπεράτωση του έργου, με το νέο φορέα του έργου, δηλαδή την εταιρεία HELIOS 2 Συμμετοχών Μ.Α.Ε.»

Ποιο είναι το project

Όπως αναφέρεται, η συνολική έκταση των τριών γηπέδων (Α,Β,Γ) αντιστοιχεί σε σχεδόν 65 στρέμματα με υφιστάμενες μη αποπερατωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις εκατέρωθεν της Λεωφ. Αθηνών - Σουνίου.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα προβλέπεται ότι θα είναι υψηλών προδιαγραφών, 805 κλινών, περιλαμβάνοντας δωμάτια, σουίτες, εστιατόρια, πισίνες, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο θα υπάρχουν χώροι φύτευσης και στάθμευσης. «Το υπό μελέτη ξενοδοχειακό συγκρότημα κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’70, αλλά παρέμεινε ημιτελές. Έτσι, απαιτούνται εργασίες αποπεράτωσης – ανακαίνισης των κτιριακών εγκαταστάσεων του φέροντος οργανισμού, καθώς και οι λοιπές διαμορφώσεις των εξωτερικών χώρων.

Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή υπόγειας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), η οποία θα επεξεργάζεται τα αστικά λύματα από τη λειτουργία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, ενώ προβλέπεται και η εγκατάσταση και λειτουργία ενεργειακού συστήματος θέρμανσης ή και ψύξης των χώρων μέσω γεωθερμίας», σημειώνεται σχετικά. «Το ξενοδοχειακό συγκρότημα θα έχει 339 δωμάτια και συνολικά 805 κλίνες. Ακόμα, προβλέπεται η λειτουργία εστιατορίων και διαφόρων πισινών σε ιδιωτικά δωμάτια και κοινόχρηστους χώρους», αναφέρεται.

Κατά την περίοδο λειτουργίας του ξενοδοχείου, θα απασχολούνται περίπου 200 άτομα προσωπικού.

Βάσει όσων αναφέρονται στην ΜΠΕ, «όσον αφορά στο σχεδιασμό του ξενοδοχειακού συγκροτήματος δεν θα υπάρξει περαιτέρω κατασκευή κτιρίων, αφού θα αξιοποιηθούν μόνο τα υφιστάμενα κελύφη. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η διατήρηση του υπάρχοντος οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, βελτιώνοντας την αισθητική του τοπίου, εφόσον θα αλλάξει η εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζει σήμερα το ξενοδοχειακό συγκρότημα».

Ο περιβάλλον χώρος

Ο περιβάλλον χώρος θα διαμορφωθεί κατάλληλα με φυτεύσεις και χώρους στάθμευσης. Οι χώροι πρασίνου του ξενοδοχειακού συγκροτήματος θα αρδεύονται με τα επεξεργασμένα λύματα από την υπόγεια ΕΕΛ που προβλέπεται να εγκατασταθεί για την ορθολογική και περιβαλλοντικά βιώσιμη διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων που θα προκύπτουν από την ΕΕΛ. «Το ξενοδοχειακό συγκρότημα, θα υδροδοτείται από το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής. Ακόμα, θα κατασκευαστούν τα απαραίτητα έργα υποδομής, όπως η είσοδος - έξοδος των οχημάτων, το εσωτερικό δίκτυο και συνδέσεις των τριών οικοπέδων του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Αναφορικά με τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτές κρίνονται ως ήπιες και άμεσα διαχειρίσιμες».

Αυτό προκύπτει διότι, μεγάλο μέρος των κατασκευαστικών εργασιών έχουν ήδη υλοποιηθεί, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι απαιτούμενες κατασκευαστικές εργασίες, τα απαιτούμενα υλικά, ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών και οι οχλήσεις στο περιβάλλον και τους κατοίκους της περιοχής. «Επίσης», όπως υποστηρίζεται «κατά τη λειτουργία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος θα επιτυγχάνεται πολύ καλή διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, αφού θα εφαρμοστεί σύστημα ανακύκλωσης για τα στερεά απόβλητα και όπως προαναφέρθηκε τα επεξεργασμένα λύματα, τα οποία θα ακολουθούν τα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα χρησιμοποιούνται για άρδευση, ελαχιστοποιώντας έτσι τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο».

Οι κυκλοφοριακές – οδικές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις

Το τμήμα Α είναι παραλιακό και η Λεωφόρος Αθηνών –Σουνίου το διαχωρίζει από τα τμήματα Β και Γ, τα οποία επιπλέον διαχωρίζονται από την οδό Κέκροπος. Με στόχο τη λειτουργική διασύνδεση, προβλέπεται η υλοποίηση συνδέσεων μεταξύ των γεωτεμαχίων Β και Γ και Α και Γ. Τα γεωτεμάχια Β και Γ θα συνδέονται με γέφυρα μήκους 20 μέτρων και πλάτους 5 μέτρων, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη ως συνοδό έργο εξυπηρέτησης του ξενοδοχείου. Στο γεωτεμάχιο Γ η γέφυρα θα οδηγεί με κοινόχρηστο ανελκυστήρα και σκάλα στον χώρο της υπόγειας διάβασης προς το γεωτεμάχιο Α και την ακτογραμμή. Η προβλεπόμενη σύμφωνα με τη σχετική θεωρημένη μελέτη υπόγεια διάβαση για τη σύνδεση των γεωτεμαχίων Α και Γ δε συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη αλλά θα εξετασθεί η αδειοδότησή της ως συνοδό οδικό έργο της λεωφόρου Σουνίου.

«Με στόχο την ασφάλεια των φιλοξενούμενων και των εργαζόμενων στο ξενοδοχειακό κατάλυμα, αλλά και την οδική ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών, στο διαμορφωμένο οδικό δίκτυο εξετάζεται η περίπτωση για πιθανή μελλοντική βελτίωση της χάραξης του υφιστάμενου οδικού δικτύου, με σκοπό να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των κυκλοφοριακών κανονισμών», αναφέρεται στη Μ.Π.Ε.. «Επίσης, θα προβλέπεται η αντίστοιχη κυκλοφοριακή μελέτη, μελέτη υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, η τοποθέτηση κατάλληλης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, αλλά και η διαμόρφωση διαβάσεων στην οδό Κέκροπος και Αθηνών – Σουνίου αντίστοιχα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής διέλευση των πεζών.

Για το σύνολο των κυκλοφοριακών αλλαγών θα εκπονηθεί ξεχωριστή ΜΠΕ, εφόσον αποτελεί ξεχωριστό οδικό έργο, ενώ σε περίπτωση που επέλθει οποιουδήποτε είδους τροποποίηση στα γεωτεμάχια ή τη λειτουργία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος για τη διαμόρφωση του κόμβου και των διαβάσεων, θα εκπονηθεί κατάλληλη μελέτη περιβάλλοντος τροποποίησης της ΑΕΠΟ του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Για τη λειτουργική σύνδεση των γεωτεμαχίων Α και Γ προβλέπεται η κατασκευή υπόγειας διάβασης, η οποία θα ξεκινά από το γεωτεμάχιο Γ και θα οδηγεί προς το γεωτεμάχιο Α και την ακτογραμμή. Η υπόγεια διάβαση για τη σύνδεση των γεωτεμαχίων Α και Γ θα υλοποιηθεί ως δημόσιο έργο, σύμφωνα με τη θεωρημένη μελέτη και δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας».

Πηγή φώτο: CHRIS.P - LIFEAFTERGRAVITY