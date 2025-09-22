Το Ισραήλ θα κατεδαφίσει τα σπίτια των δραστών της πολύνεκρης επίθεσης στην Ιερουσαλήμ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κατεδαφίσει τα σπίτια δύο Παλαιστινίων ενόπλων που πυροβόλησαν και σκότωσαν έξι ανθρώπους σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σε μια από τις πιο αιματηρές επιθέσεις στην πόλη τα τελευταία χρόνια.

Το συμβάν συνέβη με φόντο τα σχεδόν δύο χρόνια πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος έχει σχεδόν ισοπεδώσει τον παλαιστινιακό θύλακα, και εν μέσω μιας αύξησης των επιθέσεων από Εβραίους εποίκους εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη.

Οι δράστες της επίθεσης της Ιερουσαλήμ πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν επί τόπου.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η κατεδάφιση των σπιτιών συγγενών των δραστών και συγχωριανών τους αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα κατά μελλοντικών επιθέσεων.

Παλαιστίνιοι και οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων τονίζουν ότι αυτό πρόκειται για μια μορφή συλλογικής τιμωρίας που απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Ισραήλ διέταξε την κατεδάφιση όλων των σπιτιών που χτίστηκαν χωρίς άδεια στην Κατάνα και την Κουμπέιμπα - πόλεις καταγωγής των δραστών, και είπε ότι 750 κάτοικοι της πόλης θα χάσουν τις άδειες εργασίας τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ