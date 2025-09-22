Ολοκληρώθηκε το Κτηματολόγιο στις Π.Ε. Ευρυτανίας και Φθιώτιδας

Η ενσωμάτωση 578.842 ιδιοκτησιών και 708.029 δικαιωμάτων από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου σε καθεστώς λειτουργίας κτηματολογίου εγκαινιάζει μία νέα εποχή ταχύτητας, διαφάνειας και νομικής ασφάλειας στις συναλλαγές.

Με την ένταξη 22 νέων περιοχών στην Π.Ε. Ευρυτανίας και 28 στην Π.Ε. Φθιώτιδας ολοκληρώθηκε το Κτηματολόγιο για το σύνολο των ακινήτων στις Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας και Φθιώτιδας, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας.

Η ενσωμάτωση 578.842 ιδιοκτησιών και 708.029 δικαιωμάτων από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου σε καθεστώς λειτουργίας κτηματολογίου εγκαινιάζει μία νέα εποχή ταχύτητας, διαφάνειας και νομικής ασφάλειας στις συναλλαγές, καταργώντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας και Φθιώτιδας εισέρχονται δυναμικά στην ψηφιακή εποχή διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας. Οι πολίτες και οι επαγγελματίες αποκτούν πρόσβαση σε έναν νέο, απλουστευμένο τρόπο διεκπεραίωσης υποθέσεων, μέσα από εύχρηστες ψηφιακές πλατφόρμες. Από την αναζήτηση στοιχείων μέχρι την ηλεκτρονική κατάθεση πράξεων και την έκδοση εγγράφων, οι διαδικασίες γίνονται πιο γρήγορες και αξιόπιστες. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο μετασχηματίζεται σε έναν σύγχρονο οργανισμό που επενδύει στην τεχνολογία και εξασφαλίζει τη διαφάνεια, εξυπηρετώντας αποτελεσματικά τις ανάγκες της κοινωνίας.

Από εδώ και στο εξής, όλες οι συναλλαγές με το Κτηματολόγιο πραγματοποιούνται αποκλειστικά ψηφιακά.

Υποβολή συμβολαιογραφικών πράξεων (πλην ειδικών περιπτώσεων) μόνο ψηφιακά.

Ψηφιακή διαχείριση νομικών πράξεων από δικηγόρους (εγγραφή προσημείωσης, εξάλειψη εμπράγματων ασφαλειών).

Ηλεκτρονική υποβολή δικαστικών πράξεων μέσω δικαστικών επιμελητών.

Αιτήσεις για διορθώσεις και πρόδηλα σφάλματα μόνο ψηφιακά.

Έρευνα στην κτηματολογική βάση αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων 24/7 ψηφιακά.

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο – Καμία φυσική κατάθεση εγγράφων.

Κατάργηση μεγαροσήμων στις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά.

Αποκλειστικά ηλεκτρονικές πληρωμές (e-banking & POS).

Ωράριο λειτουργίας για επιτόπια έρευνα: 08:30 - 13:30 (ενιαία σε όλη τη χώρα).

Ακολουθούν αναλυτικά οι περιοχές που εντάσσονται:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

Δήμος Αγράφων

Δήμος Καρπενησίου: α) Δημοτική Ενότητα Δομνίστας β) Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου (Τοπικές Κοινότητες: Αγίας Βλαχέρνης, Αγίου Νικολάου, Βουτύρου, Καλεσμένου, Μυρίκης, Παππαρουσίου, Παυλοπούλου, Σελλών, Στενώματος, Στεφανίου, Φιδακίων) γ) Δημοτική Ενότητα Κτημενίων δ) Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς (Τοπικές Κοινότητες Δερματίου, Νοστίμου, Καρίτσης Καρπενησίου, Μικρού Χωρίου, Συγκρέλλου, Χελιδόνος) ε) Δημοτική Ενότητα Προυσσού και στ) Δημοτική Ενότητα Φουρνά.

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας

Δήμος Δομοκού

Δήμος Λαμιέων: α) Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου β) Δημοτική Ενότητα Λαμιέων (Δημοτικές Κοινότητες Ροδίτσης, Σταυρού και Τοπικές Κοινότητες: Αγίας Παρασκευής (Λιμογαρδίου), Ανθήλης, Δίβρης, Θερμοπυλών, Καλαμακίου, Κόμματος, Κωσταλέξη, Λυγαριάς, Μεγάλης Βρύσης, Φραντζή) γ) Δημοτική Ενότητα Λειανοκλαδίου δ) Δημοτική Ενότητα Παύλιανης και ε) Δημοτική Ενότητα Υπάτης

Δήμος Λοκρών: α) Δημοτική Ενότητα Αταλάντης (Τοπικές Κοινότητες: Εξάρχου, Καλαποδίου, Κυρτώνης, Μεγαπλατάνου) β) Δημοτική Ενότητα Δαφνουσίων (Τοπική Κοινότητα Γουλεμίου) και γ) Δημοτική Ενότητα Οπουντίων (Τοπική Κοινότητα Λαρύμνης)

Δήμος Μακρακώμης

Δήμος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου: α) Δημοτική Ενότητα Καμένων Βούρλων και β) Δημοτική Ενότητα Μώλου

Δήμος Στυλίδας

Κτηματολογικό Γραφείο Στερεάς Ελλάδας: Διεύθυνση: Δροσοπούλου 6, ΤΚ 35132, Λαμία

Τηλέφωνο: 2231031852

Υποκατάστημα Καρπενησίου: Διεύθυνση: Αγίου Νικολάου 1, ΤΚ 36100, Καρπενήσι Ευρυτανίας

Τηλέφωνο: 22370-24170

Υποστήριξη: support.ktimatologio.gr