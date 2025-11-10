BofA: Σύσταση «buy» και τιμή-στόχος €63 για τη Metlen

Ο οίκος χαραξτηρίζει ως εξαιρετικά ενδιαφέρον το επιχειρηματικό μοντέλο της εισηγμένης και τον μοναδικό συνδυασμό μετάλλων και ενέργειας.

Τιμή-στόχο 63 ευρώ, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου της τάξης του 46%, δίνουν οι αναλυτές της Bank of America για τον τίτλο της Metlen, διατηρώντας σύσταση «buy».

Όπως επισημαίνουν, βρίσκουν εξαιρετικά ενδιαφέρον το επιχειρηματικό μοντέλο της εισηγμένης και τον μοναδικό συνδυασμό μετάλλων και ενέργειας, ενώ μεταξύ άλλων σχολιάζουν ότι αναμένουν άνοδο των τιμών του αλουμινίου και η μετοχή της Metlen προσφέρει στους επενδυτές έκθεση σε αυτή την τάση.

Σχολιάζουν επίσης ότι μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου η μετοχή εμφάνισε κάποια μεταβλητότητα, την οποία αποδίδουν σε τεχνικής φύσης ροές κεφαλαίων λόγω αναδιάρθρωσης δεικτών.