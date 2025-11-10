Αγορές | Αναλύσεις

BofA: Σύσταση «buy» και τιμή-στόχος €63 για τη Metlen

Viber Whatsapp
Μοιράσου το
BofA: Σύσταση «buy» και τιμή-στόχος €63 για τη Metlen
Ο οίκος χαραξτηρίζει ως εξαιρετικά ενδιαφέρον το επιχειρηματικό μοντέλο της εισηγμένης και τον μοναδικό συνδυασμό μετάλλων και ενέργειας.

Τιμή-στόχο 63 ευρώ, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου της τάξης του 46%, δίνουν οι αναλυτές της Bank of America για τον τίτλο της Metlen, διατηρώντας σύσταση «buy».

Όπως επισημαίνουν, βρίσκουν εξαιρετικά ενδιαφέρον το επιχειρηματικό μοντέλο της εισηγμένης και τον μοναδικό συνδυασμό μετάλλων και ενέργειας, ενώ μεταξύ άλλων σχολιάζουν ότι αναμένουν άνοδο των τιμών του αλουμινίου και η μετοχή της Metlen προσφέρει στους επενδυτές έκθεση σε αυτή την τάση.

Σχολιάζουν επίσης ότι μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου η μετοχή εμφάνισε κάποια μεταβλητότητα, την οποία αποδίδουν σε τεχνικής φύσης ροές κεφαλαίων λόγω αναδιάρθρωσης δεικτών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πρεμιέρα για το επίδομα θέρμανσης: Τα βήματα στην πλατφόρμα myΘέρμανση

Δημογραφική κατάρρευση της Ελλάδας: Άδεια θρανία, κενά στρατόπεδα και έλλειψη εργαζομένων

Μπορεί να κάνει, μπορεί και μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς - Μεταξύ Συνεδρίου και Συνδιασκέψεων ασθμαίνει το ΠΑΣΟΚ

tags:
Metlen (Mytilineos)
Bank of America (BofA)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider